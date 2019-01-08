Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi.

Erzurum'da Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt ve Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı’nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Malatya-Gölbaşı karayolu ulaşıma kapanırken Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda da ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

AKUT ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Düzenli, "AKUT ekipleri, yoğun tipiye rağmen zor şartlar altında bizi kurtarmak için çalıştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Mahsur kalan vatandaşlardan Sefa Düzenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbe ziyaretinden döndükten sonra yolda mahsur kaldıklarını ve AKUT ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyaret eden iki kişi, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Erzurum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, arazi araçlarıyla bölgeye giderek, otomobiliyle yolda mahsur kalan kişileri yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kurtardı.

Erzurum'un, Şenkaya, Hınıs, Tekman, Karayazı ve Çat ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi. Hınıs ilçesindeki Akören, Çatalören ve Dadaş geçitleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Elazığ kara yolunda görüş mesafesi sıfıra düştü.

Bolu Dağı’nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Tedbirin, ağır tonajlı araçların yolda kalarak, geçişin kapanmasına neden olmasının önlenmesi için alındığı öğrenildi. Yolda diğer araçların, zincir ve kar lastiği takılması şartıyla geçişine izin veriliyor.

AKUT Erzurum Ekip Lideri Lokman Toptaş ise kendilerini arayarak yardım isteyen kişiler için hemen harekete geçtiklerini belirtti.

3 gündür etkili olan kar yağışı bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Karayolları Alacabel ekibi ise yol kenarına yığılan karlardan dolayı yolda daralma olmasından yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yolda kalan sürücülere yardım etti. Yolda maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

MALATYA-GÖLBAŞI KAPANDI

Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolu ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı ile birlikte birçok mahalle ve yerleşim alanının merkezle bağlantısı kesildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf ederken, Malatya-Gölbaşı karayolunun Malatya istikameti de tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

KAHRAMANMARAŞ-KAYSERİ'DE AKSAMA

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımın aksamasına neden oluyor.