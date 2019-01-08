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Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 19:36 | Son Güncelleme

Bolu Dağı’nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı.

Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Bolu Dağı’nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Malatya-Gölbaşı karayolu ulaşıma kapanırken Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda da ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Erzurum'da Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt ve Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi.

Erzurum'un, Şenkaya, Hınıs, Tekman, Karayazı ve Çat ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.
Hınıs ilçesindeki Akören, Çatalören ve Dadaş geçitleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

TİPİDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyaret eden iki kişi, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Erzurum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, arazi araçlarıyla bölgeye giderek, otomobiliyle yolda mahsur kalan kişileri yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kurtardı.

AKUT ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarma operasyonunu güçlükle gerçekleştirdi.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA KURTARMAK İÇİN ÇALIŞTILAR

Mahsur kalan vatandaşlardan Sefa Düzenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbe ziyaretinden döndükten sonra yolda mahsur kaldıklarını ve AKUT ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

AKUT ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Düzenli, "AKUT ekipleri, yoğun tipiye rağmen zor şartlar altında bizi kurtarmak için çalıştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

AKUT Erzurum Ekip Lideri Lokman Toptaş ise kendilerini arayarak yardım isteyen kişiler için hemen harekete geçtiklerini belirtti.

BOLU'DA SON DURUM

Bolu Dağı’nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Tedbirin, ağır tonajlı araçların yolda kalarak, geçişin kapanmasına neden olmasının önlenmesi için alındığı öğrenildi. Yolda diğer araçların, zincir ve kar lastiği takılması şartıyla geçişine izin veriliyor.

VALİLİK AÇIKLADI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Elazığ kara yolunda görüş mesafesi sıfıra düştü.

Ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece vatandaşları özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

ALACABEL DE ZOR ANLAR

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

3 gündür etkili olan kar yağışı bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Karayolları Alacabel ekibi ise yol kenarına yığılan karlardan dolayı yolda daralma olmasından yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yolda kalan sürücülere yardım etti. Yolda maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

MALATYA-GÖLBAŞI KAPANDI

Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolu ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı ile birlikte birçok mahalle ve yerleşim alanının merkezle bağlantısı kesildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf ederken, Malatya-Gölbaşı karayolunun Malatya istikameti de tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

KAHRAMANMARAŞ-KAYSERİ'DE AKSAMA

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da kar yağışı şiddetini artırdı. Kuzey ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimi geçerken Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kalması trafiği durma noktasına getirdi. Şehrin çıkışında kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların ve ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi.

Tekir Mahallesi’nde yolda kalan araç sürücüleri dinlenme tesislerine sığınırken, yolda kalan sürücüler ise birbirlerine yardım ederek araçlarını ittirdi.
Kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürürken yolda kalan araçlar çekiciler marifetiyle yoldan kaldırıldı. Kar yağışı nedeniyle araçlarında kar lastiği ve zincir bulunamayan sürücüler, uyarıları dikkate almadıkları için yolda kaldıklarını söyledi.

SAKARYA

Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 114 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı anımsatıldı.

Ekiplerin çalışması neticesinde 48 yerleşim alanına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, Kocaali'de 4, Akyazı'da 2, Pamukova'da 1, Karasu'da 2 ve Geyve'de 5 olmak üzere kırsal kesimdeki 14 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamadığı kaydedildi. Ekipler, kapalı bulunan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışması yürütüyor.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentte etkisini arttıran kar nedeniyle merkez ilçede 25, Kilimli'de 4, Kozlu'da 25, Çaycuma'da 3, Ereğli'de 35 olmak üzere 92 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışması sonucu 47 köy yolunda ulaşımın sağlanır hale geldiği ve ekiplerin merkez ilçede 12, Kozlu'da 13, Ereğli'de ise 20 olmak üzere 45 köy yolunu açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

DÜZCE

Düzce'de, merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 16'sı İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabasıyla ulaşıma açıldı.
Ulaşıma kapalı bulunan 36 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

BOLU

Bolu'nun Gerede ilçesinde ulaşım sağlanamayan 3 köy yolu ise ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı ulaşım Bolu Dağı Kapalı Yollar

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