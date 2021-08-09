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"Kardeşine zarar vereceğim" diye mesajı attı, sonrası korkunç

09.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kayınbiraderine ‘Kardeşine zarar vereceğim’ diye mesaj atan Talat Aslan, eşi Hatice Aslan’ı öldürüp, kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

"Kardeşine zarar vereceğim" diye mesajı attı, sonrası korkunç

Olay, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mutlu Sokak’ta meydana geldi. İki çocuk babası Talat Aslan, kayınbiraderine, 'Kardeşine zarar vereceğim' diye mesaj attı. Mesajın ardından eve giden ve henüz öğrenilemeyen bir sebeple eşi Hatice Aslan’ı defalarca bıçaklayıp öldüren Talat Aslan, sonra diğer odaya geçip kendisini iple doğal gaz borusuna astı.

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Mesajı alan kayınbirader, kız kardeşi Hatice Aslan’ın komşusu da olan yakınlarını aradı. Kontrole giden yakınları, kapı açılmayınca eve balkon camından girdi. Hatice Aslan’ı yerde kanlar içinde bulan yakınları evi kontrol ederken, bir başka odada da Talat Aslan’ın hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi olay yerinde yaptıkları incelemede Hatice Aslan ve Talat Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan yakınlarının fenalık geçirdiği Aslan çiftinin cansız bedenleri savcı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Bursa
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