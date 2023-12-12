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  4. Kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı, sebebi 'pes' dedirtti

Kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı, sebebi 'pes' dedirtti

12.12.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de akıllara durgunluk veren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Fatih Korur (34), iddiaya göre eşyalarını kullanmaması için uyardığı kardeşi Erdi Korur’u (29) bıçakladı. Bıçaklanan kardeş, ağır yaralanırken abi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, 8 Aralık Cuma akşam saatlerinde Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Fatih Korur, kardeşi Erdi Korur’u eşyalarını kullanmaması konusunda uyardı. Kardeşinin eşyalarını kullandığını gören abi Korur, tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma iki kardeş arasında kavgaya dönüştü.

Abi Fatih Korur mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini boynundan ve omuzundan bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan kardeş Erdi Korur, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı duyan diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdi Korur’u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten saldırgan Fatih Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Erdi Korur’un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece bıçaklı saldırı
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