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  4. Kardeşlerin oda kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı

Kardeşlerin oda kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı

19.05.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, inşaatı yeni biten evde iki kardeş arasında oda seçimi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Murat Çakmakçı (33), tarafından av tüfeğiyle vurulan kardeşi Yunus Çakmakçı (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağabey Murat Çakmakçı, olay sonrası çıkan arbedede yakınları tarafından darp edildi.

Kardeşlerin oda kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Çiler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çakmakçı kardeşi Yunus Çakmakçı arasında, inşaatı tamamlanan yeni evde oda seçimi nedeniyle kavga çıktı. Murat Çakmakçı, kavganın büyümesi üzerine çatıya çıkarak av tüfeğini aldı. Tekrar eve inen Murat Çakmakçı, kardeşi Yunus Çakmakçı'ya ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yunus Çakmakçı ağır yaralandı. Silah sesini duyarak dışarı çıkan yakınları ile Murat Çakmakçı arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Murat Çakmakçı, darbedilerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Çakmakçı, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yakınları tarafından darbedilen Murat Çakmakçı ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağabey Çakmakçı, daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yunus Çakmakçı'nin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çakmakçı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, olayda kullanıldığı öğrenilen tüfek polis tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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