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'Kargonuzu almadınız' diyerek dolandırdılar! Aralarında avukat da var: 59 milyon liralık mal varlığı...

19.09.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli başlatılan Antalya, Denizli ve İzmir'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin "Kargonuzu teslim almadığınız için borcunuz var." yalanıyla kurbanlarını kandırdıkları ve daha sonra "250 lira gönderin yeter" sözleriyle haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin de avukat olduğu belirlendi.

'Kargonuzu almadınız' diyerek dolandırdılar! Aralarında avukat da var: 59 milyon liralık mal varlığı...

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda "Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız" yalanıyla dolandırıcılık yapan şebeke operasyon yapıldı. Baskınlarda şu ana kadar 5'i avukat 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis şebeke üyelerine ait haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına aldı.

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EV VE İŞ YERLERİNDE PARA ÇIKTI

İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de düzenlenen operasyona çok sayıda polis ekibi katıldı. Sabah saatlerinde İstanbul'da 25, İzmir'de 11, Antalya ve Denizli'de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 5'i avukat 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildiği belirtildi.

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"KARGONUZU TESLİM ALMADIĞINIZ İÇİN..."

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin hukuk bürosundan aradıklarını söyleyerek "Kargonuzu teslim almadığınız için borcunuz var. Hakkınızda icra takibi başlatılacak" yalanıyla kurbanlarını kandırdıkları öğrenildi. Daha sonra sözde 4-5 bin liralık borcu uzlaşarak "250 lira gönderin yeter" diyen şüphelilerin bu yolla yüzlerce kişiden para aldıkları iddia edildi.

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59 MİLYONLUK MAL VARLIĞI

Öte yandan polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkan ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına aldı. Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü şüphelilerin için savcılıktan ek gözetim izni alındığını söylediler. (DHA)

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Gözaltı Avukat kargo

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