Kargoyla cep telefonu kaçakçılığı

ADANA, (DHA) - ADANA'da kargoyla gönderilen gümrük kaçağı 260 cep telefonu, polisin çalışmasıyla ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

​Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, S.D. adına 3 kargo gönderisi geldiği tespit edildi. 7 Haziran'da mahkeme kararıyla el konulan kargolar, Cumhuriyet savcısı eşliğinde açıldı, gümrük kaçağı 260 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan kargo alıcısı S.D.'nin ifadesinde telefonların kardeşi Ş.D.'ye ait olduğunu söylediği öğrenildi.

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