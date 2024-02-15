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Karı koca kavgası kanlı bitti! Önce eşine kurşun yağdırdı, sonra kendini vurdu

15.02.2024 10:35 | Son Güncelleme:
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Düzce’de karı koca kavgası cinayetle sonuçlandı. Eşi Arzu Gül'e (38) 6 kez ateş eden Emin Gül (46), daha sonra kendisine 2 el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan karı koca, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Karı koca kavgası kanlı bitti! Önce eşine kurşun yağdırdı, sonra kendini vurdu

Dehşete düşüren olay Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 932. Sokak üzerinde oturan Arzu Gül (38) ile Emin Gül (46) tartışmaya başladı. Tartışan Arzu Gül evden ayrılarak apartmanın önünde park halinde olan otomobiline bindi. Emin Gül’de, eşinin gitmek istemesine sinirlenerek silah ile Arzu Gül’e 6 el ateş etti. Ardından aracın içinde iddiaya göre 2 el de kendisine ateş etti.

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Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralanan Arzu Gül ve Emin Gül’e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sağlık ekipleri olay yerinde Arzu Gül’e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan karı koca yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Düzce
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