Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti: 14 yaşındaki lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı!

Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan lise öğrencisi koruma altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HASTANEDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi kız ailesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan genç kızın halime olduğu ortaya çıktı. Hastanenin bilgilendirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada lise öğrencisiyle ilişkisi olduğu tespit edilen O.Ö. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen O.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lise öğrencisi genç kız ise koruma altına alındı. (İHA)



