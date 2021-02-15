Karın bölgesindeki yağlardan estetik ameliyatla kurtulun

Düz karın herkesin sahip olmak isteyeceği bir görüntüdür. Kadınlarda doğum süreci ile başlayan karın genişlemesi orta yaş ile beraberinde karın ve bel bölgesinde yağlanmayı getirebilir. Bu yağlanma süresi bütün karın bölgesini saran halk arasında simit diye tabir edilen bölgeyi oluşturabilir.
Karın bölgesinde görülen bu deformasyonların giderilmesi oldukça güçtür. Spor ile eski haline dönen karın bölgesi spor yapmayı bırakınca kolaylıkla eski haline dönmektedir.
Karın içinde oluşan yağlanmalar: Yaş, kilo alma ve düzenli alkol kullanımın sebep olduğu bu yağlanma genellikle erkeklerde gözükmektedir. Bu tür durumlarda göbeğin üst ve alt bölgesinde gerginlik görülür. Tehlikeli olan bu yağlanma türü kalp hastalıklarının da habercisi olduğundan önemli bir sağlık sorunudur.
Karın kaslarındaki gevşemeler: Doğumlar sonrasında karın adaleleri iki yana açılmasıyla oluşan bir sorundur. Gebelik ve spor yapmama nedeni ile kadınlarda daha sık görülmektedir. Önlem alınmayan açıklıklar göbek fıtıklarına neden olabilir.
Deri altında yağlanmalar: Beslenme alışkanlıkları, yaşam biçimi ve genetik faktörler bu yağlanmayı tetikler. Kadınlarda bel, göbek üstü ve altında görülürken erkeklerde ise göbek altı ve bel bölgelerinde görülmektedir.
Deride gevşeme sorunları: Gebelik ve aşırı kilo alıp vermeler gevşeme soruna zemin hazırlamaktadır. Elastikiyeti bozulan deri çatlaklara sebep olabilir.
Karın bölgesi estetiklerini orta yaş sonrası kadın ve erkek sıklıkla talep etmektedir. Kişinin ihtiyacına ve yağlanma görülen bölgeye göre uygulanacak cerrahi yöntem farklılık göstermektedir.
Ancak unutulmamalıdır ki bu işlemler kalıcı çözümler değildir. Kişi operasyon sonrası kilosunu korumalı ve yaşam biçimine mutlaka sporu eklemelidir.
Tam karın germe yöntemi hem üst hem alt karın bölgesi için tercih edilen bir yöntemdir. Gebelik sonrası şikayetleri olan ya da aşırı kilo vermiş kişiler için oldukça uygundur. Aynı zamanda diyet ve egzersiz ile karın bölgesiyle baş edemeyen kişilerde bu yöntemi tercih edebilir. Doğum yapmayı düşünen ya da kilo verebilecek kişilerde ameliyatın ertelenmesi gerekebilir.
Mini karın germe yöntemi ise göbek deliği altında sarkma sorunu yaşayan kişiler için uygundur. Bu yöntemde daha kısa bir kesi tercih edilir. Bikini bölgesinden başlayan bir cerrahi kesi açılır. Orta ve alt karın bölgesinde bulunan fazla yağ gerilerek operasyon tamamlanır.
Aşırı kilolu kişilerde bu yöntemin uygulanabilmesi için operasyon öncesi kilo vermeleri gerekmektedir. Zayıflama yöntemi olmadığı için kişiler işlem sonrası kendilerini kontrol etmelilerdir.
Kişi ameliyata karar verdikten sonra ameliyata hazırlık süreci başlar. Kişiden istenenler sigara kullanımına ara vermesi, güneş altında fazla kalmaması, E vitamini ve ağır diyetlerden kaçınmasıdır. Ameliyat öncesinde soğuk algınlığı gibi enfeksiyon rahatsızlıkları görülürse operasyon ertelenebilir.
Ameliyat planlaması ise oldukça önemli bir adımdır. İşlem sonrası istenen görüntünün elde edilmesi için doktor ve danışanın birbirini anlaması önem taşır. Danışanın istek ve beklentilerine göre uygulanacak yönteme karar verilir.
Ameliyat ise bölgenin genişliğine bağlı olarak 1 ile 5 saat arasında sürebilir. Operasyon sırasında karın derisi kasıklardan başlayarak serbesleştirilir. Bu bölgede görülen karın kası zayıflığı ya da fıtıklar tedavi edilir.
Ameliyat sonrası görülen morluk ve ödemler normaldir. İlk gün yürümeye başlanabilir ancak doktorun tavsiyesi ile ağır egzersizlerde, yük kaldırma işlerinden kaçınılmalıdır. 4 – 6 hafta boyunca özel bir korse kullanılması önemlidir. 6 hafta çıkartılan korse sonrası normal fiziksel aktiviteler başlanabilir. Tam iyileşme ise 6 ay ile 1 sene arasında değişmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum