Karın bölgesindeki yağlardan estetik ameliyatla kurtulun

Düz karın herkesin sahip olmak isteyeceği bir görüntüdür. Kadınlarda doğum süreci ile başlayan karın genişlemesi orta yaş ile beraberinde karın ve bel bölgesinde yağlanmayı getirebilir. Bu yağlanma süresi bütün karın bölgesini saran halk arasında simit diye tabir edilen bölgeyi oluşturabilir.

Karın bölgesinde görülen bu deformasyonların giderilmesi oldukça güçtür. Spor ile eski haline dönen karın bölgesi spor yapmayı bırakınca kolaylıkla eski haline dönmektedir.

KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLANMALAR BU SORUNLARI GETİRİYOR

Karın içinde oluşan yağlanmalar: Yaş, kilo alma ve düzenli alkol kullanımın sebep olduğu bu yağlanma genellikle erkeklerde gözükmektedir. Bu tür durumlarda göbeğin üst ve alt bölgesinde gerginlik görülür. Tehlikeli olan bu yağlanma türü kalp hastalıklarının da habercisi olduğundan önemli bir sağlık sorunudur.

Karın kaslarındaki gevşemeler: Doğumlar sonrasında karın adaleleri iki yana açılmasıyla oluşan bir sorundur. Gebelik ve spor yapmama nedeni ile kadınlarda daha sık görülmektedir. Önlem alınmayan açıklıklar göbek fıtıklarına neden olabilir.

Deri altında yağlanmalar: Beslenme alışkanlıkları, yaşam biçimi ve genetik faktörler bu yağlanmayı tetikler. Kadınlarda bel, göbek üstü ve altında görülürken erkeklerde ise göbek altı ve bel bölgelerinde görülmektedir.