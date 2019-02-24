"Karın etkisini rüzgar artırdı"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, şehir merkezlerinin normalden 1-2 derece daha sıcak olması nedeniyle kar yağışının az olduğunu belirterek, "Bugün İstanbul'daki şiddetli rüzgar şehir ısı adası etkisini azaltarak kar yağmasına ve tutmasına yardımcı oluyor." dedi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Prof. Dr. Toros, kentteki hava durumuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleşim yoğunluğuna, konumuna ve yapısına bağlı olarak şehirler üzerinde civar bölgeye göre daha sıcak bir hava oluştuğunu ifade ederek, çoğu zaman bu sıcaklık farkının şehir merkezlerine daha az kar yağmasına sebep olduğunu anlattı.

Şehir ısı adası etkisi adı verilen, binalar, asfalt yollar gibi değişen arazi örtüsünün ısının daha fazla tutulmasını sağlayan olaya dikkati çeken Toros, "Ayrıca insan faaliyetleri sonucu açığa çıkan enerji de şehirlerde sıcaklığın şehir dışındaki ortamlara göre daha fazla olmasını tetikler. Genellikle sıcaklık farkı geceleri gündüze göre daha büyüktür. Rüzgar zayıf olduğunda daha çok hissedilir." diye konuştu.