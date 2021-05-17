Kabızlık, şişkinlik gibi problemlerden karın masajı ile kurtulun! Karın masajı nasıl yapılır?

Masaj, yüzyıllardır uygulanan ve kişinin bedenini rahatlatan bir yöntemdir. Birkaç temel masaj hareketi ile vücudunuzdaki sorunlu bölgeleri rahatlatabilir, yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. Özellikle göbek bölgesinde yağlanma sorunu yaşayan kişiler karın masajı ile bu sorunu azaltabilir.

KARIN MASAJI NASIL YAPILIR?

Yaptığınız masajdan güzel bir sonuç almak için bu adımları uygulamanız gerekiyor. Uygulama yaklaşık 10 süren bu masaj hareketleri sayesinde yağ yakımını hızlandırabilir ve fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Düz bir zemine sırtüstü uzanın.

Ellerinize az miktarda yağ alın.

Göbek bölgesinde yağlanma sorunu için biberiye yağını hazımsızlık sorunu için papatya yağını tercih edebilirsiniz.

Sol elinizi göğsünüzün altına koyarak karnınızı gerin.

Sağ elinizle karnınızın etrafını bastırmadan sıvazlayın ve bu işlemi saat yönünde yapın.

Sıvazlama işlemi masaja hazırlanmanızı sağlayacaktır, bu işlemi 3 dakika boyunca yapın

Karnınızın etrafına parmak uclarınızı kullanarak dairesel hareketler uygulayın.

Bu hareketler özellikle şişkinliğe iyi gelecek ve bağırsaklarınızı harekete geçirecektir, hareketi 3 dakika boyunca yapın.

Masaj esnasında mesaneye baskı yapmamaya özen gösterin.

Son olarak karnınızı saat yönünde 2 dakika boyunca sıvazlayın ve masajı sonlandırın.



