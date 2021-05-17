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Kabızlık, şişkinlik gibi problemlerden karın masajı ile kurtulun! Karın masajı nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
17.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişlik hissi, kabızlık, gaz problemi ve karın ağrısı birçok kişinin zaman zaman yaşadığı sorunların başında yer almaktadır. Hafif ve sağlıklı beslenme programı ile bu durumları minimumda tutulabilir, düzenli yapacağınız karın masajı ile de bölgesel yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.

Masaj, yüzyıllardır uygulanan ve kişinin bedenini rahatlatan bir yöntemdir. Birkaç temel masaj hareketi ile vücudunuzdaki sorunlu bölgeleri rahatlatabilir, yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. Özellikle göbek bölgesinde yağlanma sorunu yaşayan kişiler karın masajı ile bu sorunu azaltabilir.

KARIN MASAJI NASIL YAPILIR?

Yaptığınız masajdan güzel bir sonuç almak için bu adımları uygulamanız gerekiyor. Uygulama yaklaşık 10 süren bu masaj hareketleri sayesinde yağ yakımını hızlandırabilir ve fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

  • Düz bir zemine sırtüstü uzanın.
  • Ellerinize az miktarda yağ alın.
  • Göbek bölgesinde yağlanma sorunu için biberiye yağını hazımsızlık sorunu için papatya yağını tercih edebilirsiniz.
  • Sol elinizi göğsünüzün altına koyarak karnınızı gerin.
  • Sağ elinizle karnınızın etrafını bastırmadan sıvazlayın ve bu işlemi saat yönünde yapın.
  • Sıvazlama işlemi masaja hazırlanmanızı sağlayacaktır, bu işlemi 3 dakika boyunca yapın
  • Karnınızın etrafına parmak uclarınızı kullanarak dairesel hareketler uygulayın.
  • Bu hareketler özellikle şişkinliğe iyi gelecek ve bağırsaklarınızı harekete geçirecektir, hareketi 3 dakika boyunca yapın.
  • Masaj esnasında mesaneye baskı yapmamaya özen gösterin.
  • Son olarak karnınızı saat yönünde 2 dakika boyunca sıvazlayın ve masajı sonlandırın.
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