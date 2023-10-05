Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye dönen koca, eski eşi boğarak öldürdü... Polislerin olay yerine beklemesini bekledi

Tayland'ta yaşanan bir ihanet olayı kanlı bitti. İhbar üzerine Chaing Mai bölgesindeki kiralık daireye gelen polis ekipleri Songkran adında 40 yaşındaki Taylandlı bir adamın cansız bedenini keşfettiler. Songkran'ın kafasından kan damlıyordu ve çıplak bir şekilde evin zeminine uzanmış haldeydi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Songkran kurtarılamadı. Polislere kendisini tanıtarak ihbarı kendisinin yaptığını ifade eden 38 yaşındaki Wantanat cinayeti itiraf etti.

KARISININ KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Polis tarafından tutuklanan 38 yaşındaki Wantanat sorgusunda, Songkran'ın 33 yaşındaki eşi Bee'nin eski kocası olduğunu söyledi. Karısının kendisini aldattığından şüphelendiği için onu takip etmeye karar verdiğini ifade eden Wantanat, eve girmeden önce pencereden karısı ve onun eski kocasının cinsel ilişkiye girdiğini gördüğünü söyledi.

Wantanat büyük bir öfkeyle eve girerken eski eşin başına cam şişeyle vurduğunu belirtti. Bee'nin odadan kaçtığını ve nereye gittiğini bilmediğini bildiren Wantanat olay yerinde polise teslim olmak için beklemeye karar verdiğini sözlerine ekledi.