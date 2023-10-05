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    4. Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye dönen koca, eski eşi boğarak öldürdü... Polislerin olay yerine beklemesini bekledi

    Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye dönen koca, eski eşi boğarak öldürdü... Polislerin olay yerine beklemesini bekledi

    05.10.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ta yaşayan 38 yaşındaki Wantanat isimli bir kadın karısının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Karısının Chaing Mai eyaletindeki kiralık bir evde eski kocasıyla buluştuğunu fark eden Wantanat öfkeden deliye döndü. Eski eşle tartışmaya başlayan Wantanat adamı öldürdü. Wantanat'in 16 yaşındaki oğlunun da korkunç cinayete karıştığı bildirildi.

    Tayland'ta yaşanan bir ihanet olayı kanlı bitti. İhbar üzerine Chaing Mai bölgesindeki kiralık daireye gelen polis ekipleri Songkran adında 40 yaşındaki Taylandlı bir adamın cansız bedenini keşfettiler. Songkran'ın kafasından kan damlıyordu ve çıplak bir şekilde evin zeminine uzanmış haldeydi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Songkran kurtarılamadı. Polislere kendisini tanıtarak ihbarı kendisinin yaptığını ifade eden 38 yaşındaki Wantanat cinayeti itiraf etti.

    KARISININ KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

    Polis tarafından tutuklanan 38 yaşındaki Wantanat sorgusunda, Songkran'ın 33 yaşındaki eşi Bee'nin eski kocası olduğunu söyledi. Karısının kendisini aldattığından şüphelendiği için onu takip etmeye karar verdiğini ifade eden Wantanat, eve girmeden önce pencereden karısı ve onun eski kocasının cinsel ilişkiye girdiğini gördüğünü söyledi.

    Wantanat büyük bir öfkeyle eve girerken eski eşin başına cam şişeyle vurduğunu belirtti. Bee'nin odadan kaçtığını ve nereye gittiğini bilmediğini bildiren Wantanat olay yerinde polise teslim olmak için beklemeye karar verdiğini sözlerine ekledi.

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    cinayet Tayland Aldatma ihanet

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