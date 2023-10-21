Karısını öldürüp firar etmişti! Tam 22 yıl sonra yağmur ormanlarında saklanırken bulundu... Zamanaşımı talebiyle itiraz etti

Yerel Cların haber kaynağına göre, 70 yaşındaki Raoan Angel Abregu 20 yılı aşkın bir süre önce eşini öldürdükten sonra bu hafta ikisi Arjantin'de ve ikisi Şili'de olmak üzere dört sınır noktasını geçti ve ülkenin güney ucuna yakın bir takımada olan Tierra del Fuego'ya ulaştı. 2001 yılının Şubat ayında kaçışının ardından hareketleri yıllar sonra tespit edilen Abregu yakalandı.

Davanın zamanaşımına uğradığını söyleyerek talepte bulunmak isteyen Abregu Rio Grande'deki Ceza Mahkemesi'ne geldi. Avukatı Alejandro De la Riva yerel basına yaptığı açıklamada, "Zamanaşımı süresi 20 yıldır, bu da onun saklanarak kaçak olarak yaşamayı başardığı süredir. Cezasını bu şekilde çekti" dedi.

CEZASI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

2000 yılının Eylül ayında yedi aylık hamile eşi Eva Falcon'u aynı yılın Ocak ayında Rio Grande'deki bir tıp kliniğinde dört kez vurduğu için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Abregu cezasının verilmesinden aylar sonra Sebastian Sınır Kapısı'na giden bir kamyonla Şili'ye kaçtı. Yerel basın güvenlik eksiklerinden yararlanarak hapishaneden kaçmayı başardığını dile getirse de Abregu Kuzey Bölgesi'ndeki ormanda yaşadı.

Abregu'nun ömrünün geri kalan döneminde özgür bir şekilde yaşayıp yaşayamayacağı belli değil. Kendisi şu anda Río Grande Gözaltı Biriminde gözaltında tutulmaktadır.