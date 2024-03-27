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  4. Karısını spor hocasıyla yakalamıştı... '800 bin TL'ye kiralık katil' iddiası kan dondurdu! Ödeme detaylarını bile açıkladı

Karısını spor hocasıyla yakalamıştı... '800 bin TL'ye kiralık katil' iddiası kan dondurdu! Ödeme detaylarını bile açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.03.2024 07:51
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Spor hocasıyla yakaladığı karısından boşanan adamın 'kiralık katil' iddiası kan dondurdu. Boşandığı eşinin mal varlığına konmak istediğini, bunun için de sevgilisiyle bir olup kiralık katil tuttuğunu iddia eden adam, kiralık katile yapılan ödemenin detaylarını bile anlattı.

Karısını spor hocasıyla yakalamıştı... '800 bin TL'ye kiralık katil' iddiası kan dondurdu! Ödeme detaylarını bile açıkladı

İstanbul'da yaşayan Orhan Uçar'ın hayatı 3 yıl önce kabusa döndü. Eşini spor hocasıyla yakalayan adam, boşanma sonrasında da bir türlü rahat edemedi. Eski eşi ve sevgilisinin mal varlığına konmak istediğini belirten Uçar, kendisini öldürtmek için kiralık katil tuttuklarını iddia etti.

"ESKİ EŞİM VE SEVGİLİSİ KİRALIK KATİL TUTTU"

Uçar'ın iddiasına göre eski karısı, sevgilisiyle bir olup; mal varlığına çökmek için kiralık katil tuttu. Show Haber'e konuşan Uçar "Beni tehlikeye atacak türlü türlü hareketlerde bulunuyor. Kiralık katil tutup beni öldürmek için elinden gelen tüm hamleleri yapıyor. Eski eşim üzerimdeki mal varlıklarına göz koyup, beni aldattığı ve çocuğumu da onun uğruna yalnız bıraktığı adamla türlü türlü yollara başvuruyor" dedi.

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Eşiyle bir dönem Antalya'da yaşadığını ancak 3 yıl önce boşanmaya karar verdiklerini anlatan Uçar; o dönem aralarındaki sorunları halledip boşanmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Evliliğine bir şans verdiğini düşünen Orhan Uçar, oğluyla birlikte tatile gittiğini ancak döndüğünde hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığını anlattı.

TATİL DÖNÜŞÜ SPOR HOCASIYLA YAKALADI

"Oğlumla tatile gittim. Dönüşte kendisine sürpriz yapacaktık. Döndüğümüzde hoş olmayan manzarayla karşılaştık. Kendisini spor hocasıyla birlikte gördük." diyen Uçar, skandal olayın ardından boşandıklarını söyledi.

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Oğluyla birlikte İstanbul'a gelen ve burada yaşamaya başlayan Uçar, iddiasına göre eski eşi ve sevgilisinden bir türlü kurtulamadı.

"800 BİN TL'YE KİRALIK KATİL TUTTULAR"

Eski eşi ve sevgilisinin kendisini öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu iddia eden Uçar, "Gittiği kişiye demiş ki; 'Orhan Uçar'ı öldürün ya da sakat bırakın. Bunun karşılığında da 800 bin TL para verelim.' Bununda 340 bin TL'sini öncesinden veriyorlar. Geri kalanını da iş bitiminde vermek üzere anlaşıyorlar." dedi.

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Yaşananların açığa çıkmasının ardından eski eşini aradığını belirten Uçar "Ben kendisini yanlış işlerde olduğunu söyleyince kendisi birden parladı 'Seni yatalak bıraktıracağım' dedi." diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kiralık katil
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