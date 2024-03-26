Özgür Özel, Akşener'e yüklendi: "Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bandırma’da düzenlediği mitinge katılarak belediye başkan adayları için oy istedi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ile Serkan Sarı, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza, Gönen Belediye Başkan Adayı İbrahim Palaz, Manyas Belediye Başkan Adayı Ahmet Duru ve Balya Belediye Başkan Adayı Orhan Gaga yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MERAL AKŞENER'E SERT SÖZLER!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yüklendi ve İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi. Özel, “Ahmet Akın’a dendi ki, biz bir gün sana borcumuzu ödeyeceğiz. Şu ana kadar çok uğraştık, görüştük ama verilen sözler unutuldu. Ben diyorum ki eski dosttan düşman olmaz ama birisini görüyorum ki aynı Tayyip beyin huyları. Yüz yüze bakıyoruz. Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfür ediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işi, bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Sizin için her şeyi yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmişte, sen o meydana nasıl iftira ve hakaret içeren pankart asıyorsun. Yazıklar olsun” dedi.

Ahmet Akın’ın geçtiğimiz yerel seçimlerde en büyük fedakarlığı yaptığını belirten Özel, “Birileri şimdi ona yıllar önceki borcunu ödemek yerine tavır takınıyorsa, sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum. Ben Meral hanıma abla derim, ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben İYİ Parti’nin iyi insanlarına, gönlünde, gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne de partimi feda ederim. Önümüzdeki Pazar günü Ahmet Akın’a sahip çıkmaya hazır mısınız?” ifadesinde bulundu.

AKŞENER ÖZGÜR ÖZEL'İ ELEŞTİRDİ!

Edirne’nin İpsala ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Edirne’ye ziyaretinde yaptığı açıklamalarla ile İYİ Parti Edirne adayı Hamdi Sedefçi’yi eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki gösterdi.

Vatandaşlara hitap eden Akşener, “2023'e giderken ben baktım ki işler iyi gitmiyor, henüz o masa kurulmadan evvel Kılıçdaroğlu'na 5 kişi ben, 5 kişi onlar ziyarete gittik, karşılıklı oturduk ve bir şey söyledim dedim ki, 'Kemal bey eğer bu iki belediye başkanından birisini aday gösterecekseniz biz varız ama öbürünü geri çekin çünkü seçmeni futbol kulübü taraftarı haline getiriyor bu sistem, eğer ikisini de yapmayacaksanız ikisini de geri çekin ona göre bir yol güdelim, dedim. Baktım ki kimse yerinden kıpırdamıyor ve bir eylem aldım, tavır koydum, dedim ki ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım” şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN BU MASKELİ BALODAN, BU SİYASETÇİLERİN BAŞLARININ ÇOK MUTLU OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Akşener, "Bütün bunların neticesinde biz kazanamadık. Benim söylediklerim kale alınmadı, öyle oldu, böyle oldu. Şu anda varsayalım her konuda suçlu benim, kabulüm. Biz aldık 9.67, hani buraya kimi koysak yüzde 60, kola kutusu koysak yüzde 60 oy alır diyenler vardı ya, düşün 9.67'yi, Kılıçdaroğlu yüzde 51'le bize rağmen kazanabilirdi, matematik öyle söylüyor ama olmadı. Şimdi o suçlu, bu suçludan ziyade insanların bu maskeli balodan, bu siyasetçilerin başlarının çok mutlu olduğunu gördüm. Çok rahatları yerinde. Biri çıkıyor diyor ki Edirne'ye geliyor Özgür Özel diyor ki 'sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz yoksa AK Parti kazanır. İYİ Parti'nin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor” diye konuştu.

"TÜRK SİYASETİNDE BU ŞEKİLDE BİR CIVIKLIK OLMAMIŞTIR"

Özgür Özel’i eleştiren Akşener, “Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı. Öbürü de çıkıp diyor ki; 'Sakın ola AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir'. İşte Halil İbrahim Sofrası, işte bayram sofrası dediğim şey bu. Bu rahat seçmenin sorununu görmeden çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





