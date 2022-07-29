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Karısını vurdu, temizlik görevlisini öldürdü! Kafasını eğen katile dikkat çeken sesleniş: Kaldır kafanı baba

29.07.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Süleyman K., önce okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla öldürmüş, sonrasında eşi Zübeyde K. ile market sahibi komşusu Balı B.'yi ağır yaralamıştı. Süleyman K., oğlunun isteğiyle teslim olurken, polisler eşliğinde adliyeye getirildi. Gazetecilerin "Niye öldürdünüz" sorusuna ise "Alnımın yazısıymış" diye karşılık verdi. Adliyeye girişinde ise bir genç, "Baba, kafanı kaldır" diye seslendi.

Karısını vurdu, temizlik görevlisini öldürdü! Kafasını eğen katile dikkat çeken sesleniş: Kaldır kafanı baba

Olay, Afyonkarahisar'da dün saat 18.00 sıralarında Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Köftecilik yapan Süleyman K., mahalledeki Atatürk İlkokulu'na gelip, burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile tartıştı. Süleyman K., tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Altuntaş'ı vurdu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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KENDİ EŞİ İLE KOMŞUSUNU DA VURDU

Aracına binerek olay yerinden kaçan Süleyman K., daha sonra 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gitti. Süleyman K., burada kendilerine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve kendisine engel olmak isteyen market işleten komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Zübeyde K. ile Balı B. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OĞLU İKNA ETMİŞ

Polisin aradığı Süleyman K., bugün sabah saatlerinde olayda kullandığı tabancayla Çobanlar'da jandarmaya teslim oldu. Jandarmada işlemleri yapılan Süleyman K., daha sonra ifadesi için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Süleyman K.'nin, askeri personel olarak görev yapan oğlu tarafından teslim olmaya ikna edildiği öğrenildi.

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"ALNIMIN YAZISIYMIŞ"

Süleyman K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisler eşliğinde getirilen Süleyman K.'ye, adliyeye girişinde bir genç, "Baba, kafanı kaldır" diyerek seslendi. Süleyman K., gazetecilerin "Niye öldürdünüz" sorusuna ise "Alnımın yazısıymış" diye karşılık verdi.

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*Fotoğraftaki kişi öldürülen Ramazan Altuntaş

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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