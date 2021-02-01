Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Balık Burcu Şubat aylık burç yorumu...

BALIK BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar ilişkilerinize, yakınlarınıza ve sevdiklerinize odaklı olabilirsiniz. Zaman zaman daha korumacı ve hassas davranabilir, kendi içinizde alınganlıklar ve hassasiyetler yaşayabilirsiniz. İç dünyanızda var olan yaratıcı enerjinizini işinize, hobilerinize yöneltmeye çalışmalısınız. Fedakarlıklarınız ve yaşama, doğaya, insanlara sunduğunuz maddi/manevi yardımlarınız yaşamdan size geri dönebilir.