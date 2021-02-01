Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Balık Burcu Şubat aylık burç yorumu...
Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar ilişkilerinize, yakınlarınıza ve sevdiklerinize odaklı olabilirsiniz. Zaman zaman daha korumacı ve hassas davranabilir, kendi içinizde alınganlıklar ve hassasiyetler yaşayabilirsiniz. İç dünyanızda var olan yaratıcı enerjinizini işinize, hobilerinize yöneltmeye çalışmalısınız. Fedakarlıklarınız ve yaşama, doğaya, insanlara sunduğunuz maddi/manevi yardımlarınız yaşamdan size geri dönebilir.
1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Yaşamınızın her alanında maneviyat, değerler ve inançlar daha önemli olacak. Arka plan işlerden, etik dışı adımlardan kaçınmaya özen göstermeli, yasal kurallara ekstra dikkat etmelisiniz. Zira ay içerisinde cezalar, ödemeler, vergiler ve borçlar karşınıza gelebilir. Ay boyunca daha çok yazmaya, fikirlerinizi ve deneyimlerinizi kağıda dökmeye gayret edin. Çalışmalarınızı yazılı yapmaya çalışın. Günlerinizi yazılı planlayarak zamanınızı daha verimli geçirebilirsiniz.
11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şaşırtıcı, beklenmedik haberlerle karşılaşabilirsiniz. Yurtdışı bağlantıları, iş ve eğitimle ilgili yeni süreçler, rutininizi değiştirecek uzun vadeli başlangıçlar gündeminizde olabilir. Uzaklardaki kişilerden haber alabilir, kısa süreli barışmalar yaşayabilirsiniz. Dilek ve dualarınızda daha net ve ısrarcı olmaya, isteklerinize ulaşacağınıza dair emin olmaya özen gösterin. Enerji alanınızı güçlü tutmak, dileklerinizi önünüze getirebilir.
17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şartlarınızı, planlarınızı değiştiren ani gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Elinizde olmayan koşullar ve durumlar önünüze gelebilir. İş ve finans konularında bu olasılıkları göz önünde bulundurarak büyük riskler almamaya dikkat edin. Borç alıp verirken, borca girerken ekstra dikkat edin.
18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında iş hayatınızda, günlük yaşamınızda şanslarla karşılaşabilir, işlerinizin istediğiniz gibi sonuçlandığını görebilir, yaşam düzeninizde kendi isteklerinizi var edebilirsiniz. Karmaşık enerjiler dağılmaya başlayabilir.
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