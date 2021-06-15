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Karneler ne zaman verilecek? Karneler basılı olacak verilecek mi?

15.06.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi sonrası sene boyu bir süre okulda, bir süre de evden eğitim gören öğrenciler sonunda karnelerini almaya hazırlanıyor. Öğrenciler karnelerini Haziran ayında karnelerini almak için beklerken, karneler basılı mı olacak sorusu da merak ediliyor. Peki karneler ne zaman verilecek? Karneler basılı olacak verilecek mi? İşte yanıtı...

Karneler ne zaman verilecek? Karneler basılı olacak verilecek mi?

Salgın sebebiyle eğitim yılını bir süre okulda, bir süre evden ders görerek tamamlayan öğrenciler karneler için geri sayıma başladı. Veliler ve öğrenciler karneler basılı mı olacak ve karneler ne zaman dağıtılacak sorularını da merak ediyor. Peki karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenciler, 2020-2021 eğitim döneminde emeklerinin ve çalışmalarının karşılığını karneleri ile almak üzere beklemeye koyuldu. Zorlu bir dönemini geride bırakmaya hazırlanan öğrenci ve veliler karneler hakkında detayları araştırıyor. Karnelerini Haziran ayında alacak olan öğrenciler istedikleri takdirde okullardaki telafi programlarına katılabilecek. Karneler 18 Haziran tarihinde verilecek.

KARNELER BASILI MI VERİLECEK?

Bakan Ziya Selçuk, televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayında “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran – 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler” şeklinde konuştu. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde karneler okullarda 18 Haziran tarihinde dağıtılacak. Bu sene telafi eğitimi kapsamında 31 Ağustos’a dek okullar açık tutulacak.

Merak edilen konuyla ilgili Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konuştu ve telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklamada bulundu.

“Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık” şeklinde konuşan Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve söz konusu programın bir buçuk sene süreceğini ifade etti.

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Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Anahtar Kelimeler:
Karne
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