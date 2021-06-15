Karneler ne zaman verilecek? Karneler basılı olacak verilecek mi?

Salgın sebebiyle eğitim yılını bir süre okulda, bir süre evden ders görerek tamamlayan öğrenciler karneler için geri sayıma başladı. Veliler ve öğrenciler karneler basılı mı olacak ve karneler ne zaman dağıtılacak sorularını da merak ediyor. Peki karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenciler, 2020-2021 eğitim döneminde emeklerinin ve çalışmalarının karşılığını karneleri ile almak üzere beklemeye koyuldu. Zorlu bir dönemini geride bırakmaya hazırlanan öğrenci ve veliler karneler hakkında detayları araştırıyor. Karnelerini Haziran ayında alacak olan öğrenciler istedikleri takdirde okullardaki telafi programlarına katılabilecek. Karneler 18 Haziran tarihinde verilecek.

KARNELER BASILI MI VERİLECEK?

Bakan Ziya Selçuk, televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayında “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran – 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler” şeklinde konuştu. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde karneler okullarda 18 Haziran tarihinde dağıtılacak. Bu sene telafi eğitimi kapsamında 31 Ağustos’a dek okullar açık tutulacak.