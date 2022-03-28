Karnınızdaki şişliğin nedeni yumurtalık kanseri olabilir

Yumurtalık kanseri kadınların en sık olduğu kanser türlerinden. Genelde pek belirti göstermeyen yumurtalık kanserinin belirtileri arasında karın ağrısı, karında şişlik ve mide rahatsızlıkları yer alıyor. 20 gündür karında şişlik ve ağrı şikâyetiyle hastaneye başvuran 53 yaşındaki Mehtap Yaşar’ın yapılan tahlil ve tetkiklerinde karın içinde yaygın sıvı ve kitle görüldü. Yapılan ileri tetkiklerin ardından yumurtalık kanseri (over) olduğu tespit edilen hasta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat tarafından yapılan onkolojik cerrahi ile sağlığına kavuştu.

YUMURTALIKTAN 1O SANTİMETRE KİTLE ÇIKTI

Gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“53 yaşındaki hastamız yaklaşık 1 aydır artan karında şişlik ve ağrı şikâyetiyle hastanemiz Gastroenteroloji Bölümü’ne başvurdu. Burada yapılan endoskopi ve tomografi sonucunda sağ yumurtalıkta solit kitle saptanması üzerine tarafıma yönlendirildi. Yaptığımız inceleme sonucunda batın içinde yaygın sıvı ve kitle vardı. Gerekli tüm tahlil ve tetkikleri yaptığımız hastanın yumurtalık kanseri olduğunu tespit ettik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nihat Polat ile ameliyat planladık. Ameliyatta rahimle beraber 10 santimetrelik tümöral kitleyi sağ yumurtalıkla birlikte aldık. Batın içindeki 5 litre sıvıyı boşalttık. Karın içerisinde yayılmış tümörleri çıkarttık. Sıçrama ihtimali olan apendiks, omenutumu total olarak çıkarttık. Yine parailiak, paraaortik lenf nodlarını temizledik. Yaklaşık 3,5 saat süren bir operasyonla çok başarılı bir şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. 1 gün yoğun bakımda takip ettiğimiz hastamızı 2. gün servise aldık ve tedavilerine devam ettik. 1 hafta sonra da sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Onkolojik cerrahilerde gerçekleştirilen ameliyatın başarısı kadar sonraki süreçte takip ve tedaviler de önem arz etmektedir. Hastamızın bundan sonraki sürecini yine hastanemizdeki onkoloji hekimlerimiz ile takip edip tedavisini birlikte devam ettireceğiz.”

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE DE ERKEN TANI ÖNEMLİ

Jinekolojik kanserlerin belirli merkezlerde tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, şu bilgileri verdi: “Kadınlarda günümüzde en sık görülen jinekolojik kanser türleri; rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ve yumurtalık kanserleridir. Her kanserde olduğu gibi jinekolojik kanserlerde de erken tanı hastalığın tedavisi için büyük önem taşımaktadır. Günümüzün ileri gelen hastalıklarından kanser hastalığında; jinekolojik onkoloji cerrahisi ile birçok kanser türü tedavi edilebilmekte ve kadın hastalıklarında erken tanı ve operasyon ile tam şifa sağlanabilmektedir. Onkolojik cerrahi ciddi tecrübeli cerrahi ve teknik alt yapı gerektirir. En önemli gereksinimlerin başında da tamamlayıcı branşların zenginliği gelir. Hastamızda olduğu gibi Gastroentoloji ile başlayan Jinekolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi ile devam eden süreç Onkoloji Bölümünün desteği ile tamamlanmış olacak. Bu tip vakalarda tam başarı geniş organizasyona sahip merkezlerde elde edilebilir.”



