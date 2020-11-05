Kars'ta koronavirüs vakaları arttı! Vali'den vatandaşlara önemli çağrı

Kentte alınan tedbirlerin bir kez daha masaya yatırılarak gözden geçirilmesi için Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda İl Pandemi Kurulu yeniden toplandı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Öksüz, Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınında özellikle son dönemde hem ülke genelinde, hem de Kars’ta vaka sayılarında ciddi bir artış eğilimi olduğunu belirtti.

Öksüz, bu artışa paralel olarak yoğun bakım, solunum cihazı destek tedavisi ve ölüm sayılarında artışlar görüldüğüne dikkat çekti.

'SALGIN BAŞLANGICINA GÖRE BUGÜN KRİTİK BİR SEVİYEYE GELİNDİ'

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, salgının başlangıcından bugüne kadar çeşitli planlamalar yapıldığını ve bir takım tedbirler alındığını belirterek, ancak alınan tüm tedbirlere rağmen duyarsız vatandaşların kurallara uymaması ve gerekli özeni göstermemesi nedeniyle salgın başlangıcına göre bugün kritik bir seviyeye gelindiğinin altını çizdi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Öksüz, “Hastanelerde şu an itibariyle yatak sayısında sıkıntı yok. Ancak vaka sayısındaki artışın devam etmesi halinde sıkıntı yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşlarımıza çok büyük sorumluluk düşüyor. Alınan tedbirlere özellikle maske, mesafe ve temizlik konularına mutlaka titizlikle uyulması gerekiyor” dedi.