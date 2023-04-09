Kars'ta PÖH tatbikatı! Özel harekat nefes kesti

Türk Polis Teşkilatı’nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Kars İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Atış poligonunda yerli ve milli silah ile mühimmatların kullandığı özel bir eğitim gösterisi sundu.

Emniyet birimlerinin özellikle çatışma tehlikesi içeren operasyonlarındaki en önemli gücü olan özel harekat polisleri yıl boyunca eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Senaryo gereği bir midibüste teröristlerin bulunduğu bilgisini alarak yapılan operasyon gösterisi nefes kesti.

'Ejder' ve 'Kirpi' tipi zırhlı araçlarla tespit edilen araç durduruldu. 5'i kadın toplam 15 kişilik ekip, aracın etrafını sararak aldığı güvenlik sonrası, midibüsteki şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Tatbikatta arazi taraması da yapan ekiplerin operasyonu gerçeği aratmadı. Özel eğitim gösterisi toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Ülke genelinde asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık gibi birçok farklı operasyonda kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getiren özel harekat ekipleri, her türlü meskun mahalde meydana gelen rehin alma olaylarına müdahale ederken, rehinelerin sağ salim kurtarılması için de titizlikle görev yapıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan PÖH’ler, yıl boyunca planlanan hizmet içi eğitimlerde silah ve mühimmat, keskin nişancı, patlayıcı madde, zırhlı araç kullanımı, bina, arazi, taktik dağcılık, yaralıya müdahale, etkili güç kullanımı, arama kurtarma ve hayatta kalma gibi branşlarda uzmanlaşıyor.

PÖH’ler, gerçeğine birebir benzeyen mekanlarda senaryo gereği uçak, bina ve toplu taşıma araçlarındaki rehineleri kurtarıyor veya mağaralarda saklanan teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Alanında uzman eğitmenlerin idaresinde gereği aratmayan tatbikatlara katılan PÖH’ler son teknoloji ürünlerle en modern yerli ve milli silahları kullanıyor.

Görev yaptıkları alana göre seçtikleri kamuflaj malzemeleri ile adeta görünmez hale gelen keskin nişancılar ise ortalama bir kilometreden hedefi tam 12’den vurarak arkadaşlarına bir taraftan destek verirken, diğer taraftan da koruma sağlıyor.

DHA-İHA

