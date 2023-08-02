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Karşılaştıkları manzarayla şoke oldular! O ilde ilginç doğa olayı...

02.08.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Anadolu Bölgesi’nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlarından Sivas’taki Ulaş Gölü yosunla kaplandı.

Karşılaştıkları manzarayla şoke oldular! O ilde ilginç doğa olayı...

Sivas’ta ilginç doğa olayı, göl yosunla kaplandı! Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü’nün yüzde 90’ı yosun tuttu. Bu yılın ilk yarısında yaşanan yoğun yağışlar, gölün yosun tutmasına engel olamadı. Göle gezmeye gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Balık üretimini olumsuz etkileyen yosunlar, her geçen gün artıyor.

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Ulaş Gölü’nün çok zengin bir göl olduğunu ifade eden Ali Osman Bahtiyar, “Burası Ulaş Gölü. Suyun tazelenmesi lazım. Bu göl aslında çok zengin bir göl. Taze su alırsa balığı bol olur, sazan balığı bol olan bir göl. Eskiden su azaldığında kanaldan su geliyordu. O su tazelense yosun da kalmaz, balığı da bol olur. Bu gölün suyu tatlı su” dedi.

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"YOSUN OLUNCA BALIKLAR ÖLÜYOR"

Göl yüzeyini kaplayan yosunların balıkları olumsuz etkilediğini ifade eden Bahtiyar, “Bu su azaldığından oluyor. Bu sene yağış bol olduğu için ayakta kaldı. Geçen seneki gibi kuraklık olsaydı su tamamen kuruyacaktı. Yosun olunca balık üretimi çok olmuyor, balıklar ölüyor” diye konuştu.

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Öte yandan gölün etrafı ve üzerinde bulunan çöpler dikkat çekiyor. (İHA)

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