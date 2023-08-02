HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor! Ciddi boyuta ulaştı... Hepsi gün yüzüne çıktı

Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor! Ciddi boyuta ulaştı... Hepsi gün yüzüne çıktı

02.08.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nde çekilmeler ciddi boyuta ulaştı! Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü’ndeki çekilme sürüyor. Çekilmeyle, göle atılıp kirliliğe neden olan maddeler de gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar son durumu şaşkınlıkla izliyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci olması ile Van Gölü, tüm zamanların en güzeli ve en ses getireni olmayı başarmıştı. Van Gölü’nde şimdilerde ise yağışın azalması ve sıcak havaların etkisiyle buharlaşmanın katlanarak artması sonucu suyu gittikçe azalıyor.

AW948367_01

GÖLE ATILANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Gölün Tatvan sahil kıyısının yaklaşık 4 kilometrelik kesiminde çekilme yaşandı. Çekilme ile daha önce göle atılarak kirliliğe sebep olan araba lastiği, plastik maddeler ve cam şişeler de gün yüzüne çıktı.

AW948367_03

BÖLGEYE GELENLER DURUMU HAYRETLE GÖZLEMLİYOR

Turist olarak ilçeye gelen vatandaşlar durumu hayretle gözlemlerken, havadan çekilen görüntüler de durumu gözler önüne seriyor. (İHA)

AW948367_04

İş merkezi yanıyor! İçeride mahsur kalanlar... İş merkezi yanıyor! İçeride mahsur kalanlar...

AW948367_05

AW948367_06

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıkçıların sosyal medya paylaşımlarına 'yönetmelik' ayarı!Sağlıkçıların sosyal medya paylaşımlarına 'yönetmelik' ayarı!
Türkiye bu olayı konuşuyor! Baba ile ilgili çarpıcı iddia, adliyeye sevk edildiTürkiye bu olayı konuşuyor! Baba ile ilgili çarpıcı iddia, adliyeye sevk edildi
Polonya-Belarus hattında gerilim tırmanıyor!Polonya-Belarus hattında gerilim tırmanıyor!
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Tatvan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.