Karşınızda dünyanın en yüksek çözünürlüklü dijital fotoğrafı!

Megapiksel yarışı günümüzde özellikle akıllı telefonlarda oldukça heyecan verici bir hale gelmiş durumda. Son olarak akıllı telefonlarda 108 MP çözünürlüğe sahip kameralar gördük. Fakat ABD Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'ndaki bilim insanlarının çektiği dünyanın en yüksek çözünürlüklü dijital fotoğrafı akıllı telefonlardan çok daha büyük.

TAM 3 BİN 200 MP ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNDE

Dünyanın en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi (SLAC) ABD Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'ndan bilim insanları tarafından çekildi. Dünyanın en büyük dijital kamerası sensörü ile çekilen fotoğraf, tam 3 bin 200 MP çözünürlüğünde. Bu da fotoğrafı bu zamana kadar tek seferde çekilen en büyük fotoğraf yapıyor. SLAC yetkililerinin fikirleri de bu yönde.

DİĞER GALAKSİLERİ TARAYACAK

Sensöründe 3,2 milyar piksel bulunduran dünyanın en büyük fotoğraf makinesi ise geleneksel fotoğraf makinelerinden çok farklı. Zira, fotoğraf makinesi bir kamyonet büyüklüğünde. Aktarılan bilgilere göre, fotoğraf makinesi yakın bir zamanda Şili'deki Legacy Survey of Space and Time Teleskobu’na yerleştirilecek. Burada fotoğraf makinesi gökyüzünü tarayarak diğer galaksilerin fotoğrafını çekecek. Böylece galaksiler daha yakından görüntülenebilecek.

