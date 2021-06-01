Karşınızda Sony WF-1000XM4

Aktarılanlara göre kulaklıklar, yeni sürücülerin yanı sıra yepyeni bir özel V1 işlemciye sahip. Dahili ve harici çift geri beslemeli gürültü azaltma modülü sayesinde aktif gürültü önleme her zamankinden daha iyi olacak. Video, sohbet için konuş özelliğinin yanı sıra otomatik uyarlanabilir gürültü önleme ve geçiş profilleri ve konum tabanlı, kullanıcı tarafından özelleştirilebilen profilleri gösteriyor.

BAŞKA NELER SUNUYOR?

Özellik listesindeki diğer bazı önemli noktalar arasında Yüksek çözünürlüklü Bluetooth bağlantı standardı desteği, ayrıca Hi-Res Audio, 360 Reality Audio ve DSEE EXTREME ses optimizasyon teknolojisi yer alıyor. WF-1000XM4, çift ana bilgisayar bağlantısı ve görüşme sırasında ses kalitesini önemli ölçüde artıran Hassas Ses Alma özelliğine sahip kemik iletimli mikrofonlar dahil olmak üzere kulak üstü Sony WH-1000XM4 kardeşleriyle aynı eller serbest işlevlerine sahip. WF-1000XM4 ayrıca IPX4 sertifikalı ve yağmurda kullanılabilir.

Kulaklık hem Alexa'yı hem de Google Asistan'ı destekleniyor. Sony, kulaklıkların kendisiyle 8 saat, şarj kutusunun içindeki pil ile toplam 24 saat pil ömrü vadediyor. Şarj işlemi, USB Type-C girişi üzerinden kablolu olarak veya kablosuz olarak yapılabilir.

Fiyatlandırma veya bulunabilirlik konusunda henüz resmi bir açıklama yok, ancak WF-1000XM4’ü siyah altın veya platin gümüş renginde yaklaşık 280 Euro’ya veya önceki XM3 modellerinden yaklaşık 30 Euro daha pahalıya satışa çıkması bekleniyor.

