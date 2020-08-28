HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Karşınızda yeni Sony Xperia 5G modeli

Karşınızda yeni Sony Xperia 5G modeli

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 12:44 | Son Güncelleme

Sony’nin önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni amiral gemisi modeli ortaya çıktı. İşte yeni Sony Xperia 5G ile ilgili tüm detaylar.

Karşınızda yeni Sony Xperia 5G modeli

Son yıllarda mobil pazarda silik bir görünüm çizen Sony yeni amiral gemisi modeli için kolları sıvamış durumda. Japon teknoloji devinin bu yıl içerisinde tanıtması beklenilen yeni amiral gemisi modeli,  sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass tarafından ortaya çıkarıldı.

Blass şahsi Twitter hesabından yeni Sony Xperia amiral gemisi modeline ait ilk görüntüyü paylaştı. Dilerseniz bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

YENİ SONY XPERİA 5G NASIL GÖRÜNÜYOR?

Açık konuşmak gerekirse yeni Sony Xperia 5G tasarım açısından çok da iddialı görünmüyor. Keza Sony bu tasarım algısı yüzünden ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Fakat baktığımızda tasarım tarafında bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Yine alt ve üst kısımdaki kalın çerçeveler aynı şekilde varlığını koruyor.

Xperia 5G

Açıkçası diğer üreticilerin ekran altı kameralar için çalışmalar yaptığı bir dönemde Sony’nin hala bu tarz bir tasarımda ısrarcı olması çok da mantıklı değil.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Sony’nin yeni amiral gemisi modelinin ismi hala netleşmiş değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Sony’nin yeni amiral gemisi modeli de tam ismine kavuşacaktır.

İŞTE MUHTEMEL FİYATI

Şunu da hatırlatalım. Sony muhtemelen yeni amiral gemisi modeli için 999 dolar civarında bir etiket belirleyecektir. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Hali hazırda Sony’nin yeni amiral gemisi modelini tanıtmasına daha hayli zaman var.

Yeni Nissan Qashqai böyle görünecek!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Apple'ın yeni güncellemesi herkesi şaşırttı!Apple'ın yeni güncellemesi herkesi şaşırttı!
Balığın önlediği hastalıklara inanamayacaksınız! Balığın önlediği hastalıklara inanamayacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şeyma sevgilisini terk etti!
Şeyma sevgilisini terk etti!
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
İzmir'de kan donduran olay!
İzmir'de kan donduran olay!
İlginizi Çekebilir
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Redmi Note 9 Pro önemli bir ilke imza attı
Redmi Note 9 Pro önemli bir ilke imza attı
iOS 13.7 Beta güncellemesi de neyin nesi?
Apple'ın yeni güncellemesi herkesi şaşırttı!
Samsung'un delikli ekranı testten başarıyla döndü
Samsung'un delikli ekranı testten başarıyla döndü
NASA, Star Wars’un uzay aracına benzer bir galaksi keşfetti
Star Wars'un uzay aracına benziyor!
Realme X7 modeli için özel bir versiyon tasarlıyor
Realme X7 modeli için özel bir versiyon tasarlıyor
iPhone 12 Pro LiDAR tarayıcı ile gelecek
iPhone 12 Pro'nun kamera özellikleri sızdırıldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.