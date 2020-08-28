Karşınızda yeni Sony Xperia 5G modeli

Son yıllarda mobil pazarda silik bir görünüm çizen Sony yeni amiral gemisi modeli için kolları sıvamış durumda. Japon teknoloji devinin bu yıl içerisinde tanıtması beklenilen yeni amiral gemisi modeli, sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass tarafından ortaya çıkarıldı.

Blass şahsi Twitter hesabından yeni Sony Xperia amiral gemisi modeline ait ilk görüntüyü paylaştı. Dilerseniz bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

YENİ SONY XPERİA 5G NASIL GÖRÜNÜYOR?

Açık konuşmak gerekirse yeni Sony Xperia 5G tasarım açısından çok da iddialı görünmüyor. Keza Sony bu tasarım algısı yüzünden ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Fakat baktığımızda tasarım tarafında bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Yine alt ve üst kısımdaki kalın çerçeveler aynı şekilde varlığını koruyor.

Açıkçası diğer üreticilerin ekran altı kameralar için çalışmalar yaptığı bir dönemde Sony’nin hala bu tarz bir tasarımda ısrarcı olması çok da mantıklı değil.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Sony’nin yeni amiral gemisi modelinin ismi hala netleşmiş değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Sony’nin yeni amiral gemisi modeli de tam ismine kavuşacaktır.