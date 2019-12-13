HABER

Kars'ta kimyasal ve radyoaktif olaylara hazırlık için tatbikat yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kars'ta kimyasal ve radyoaktif olaylara hazırlık için tatbikat yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve tehlikeli maddelere (KBRN) ilişkin olaylara hazırlıklı olmaları amacıyla tatbikat yapıldı.

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Tesislerinde KBRN olaylarına karşı hazırlıklı olmaları için UMKE personeline yönelik eğitimler verildi. 3 gün süren ve 22 personele 4 eğitmenin verdiği eğitimler sonrası tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği kayak tesislerine kimyasal bomba atıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastanelere götürdü.

Kars Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Birim Sorumlusu Tahsin Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin bilgi ve eğitimi için bu tür tatbikat ve eğitimlerin çok önemli olduğunu söyledi. Eğitimlerin çok başarılı geçtiğini belirten Ulu, "UMKE personelimize, kimyasal, biyolojik, nükleer tehlikelere karşı önce kendisini daha sonra hastaları koruması için eğitim verdik. Tatbikatta kalp masajı, kalp akciğer canlandırması, entübasyon gibi eğitimlerimizi de yeniledik. Bu tür eğitimlerimizi sık sık tekrar ediyoruz." diye konuştu.

Kars UMKE sorumlusu Soner Gül de 3 günlük eğitimde personeli önce haberleşme ve bilgi teknikleri ile doğada hayatını idame ettirebilmeleri konusunda bilgilendirdiklerini anlatarak ardından temel yaşam desteğinden bir insanın hayatını kurtarabilecek her türlü müdahalelere kadar katılımcılara bilgi verdiklerini söyledi.

Gül, UMKE personelinin bu tür tehlikelere karşı hazır olmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Eğitim gören personelden Fatih Taş da iki yıldır UMKE personeli olarak görev yaptığını anlatarak "Ülkemizde veya başka ülkelerde oluşabilecek herhangi bir doğal afette elimizden geldiği kadar katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun içinde Sarıkamış'ta 3 gündür eğitim alıyoruz. Bu eğitimler ile kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

Sema Oymak da 3 yıldır UMKE personeli olduğunu dile getirerek "Eğitimlerimiz çok güzel gidiyor ve böylece gelişimimizi tamamlıyoruz. Bu eğitimleri olaylara daha hızlı müdahale etmek için alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Dehşete düşürdü! İşte o an Dehşete düşürdü! İşte o an
Bursa’da dev kaçakçılık operasyonuBursa’da dev kaçakçılık operasyonu
Soba yakarken alevler içinde kalan işçi defnedildiSoba yakarken alevler içinde kalan işçi defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Kars Sarıkamış

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Adana Kebap ve Şalgam Festivali yapılacak mı? Valilik açıkladı

Valilik'ten Adana Kebap ve Şalgam Festivali açıklaması

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.