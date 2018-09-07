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Kars'ta "maskeli" hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Kars'ta "maskeli" hırsız yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde maske ve eldiven takarak yüzünü gizleyip 3 iş yerinde hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 3 iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirirken maske ve eldiven taktığını belirledi.

Polis ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmada, şüphelinin A.K. olduğu belirlendi.

Operasyonla yakalanan A.K'nin suçta kullandığı kıyafet, maske ve eldivenler üzerinden çıktı.

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