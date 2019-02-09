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Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 19:11 | Son Güncelleme

İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Şevval Yılmaz (19), Sakarya'nın Hendek ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Şevval'in tabutunun üzerinde gelin duvağı örtüldü.

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Kartal'da geçen çarşamba günü, 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu yaşanan faciada enkaz altına kalan Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine olaydan 2 gün sonra ulaşıldı. Otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınan Şevval'in cenazesi, bu sabah saatlerinde baba ocağı olan Sakarya'nın Hendek ilçesi Kırktepe Mahallesi'ne götürüldü. Kartal'da sağlık meslek lisesinde okuyan ve hemşire olma hayali kuran Şevval Yılmaz'ın cenazesi, bu sabah helallik alınması için son kez babaevinin önüne getirildi. Evin önünde bekleyen Yılmaz Ailesi ve akrabaları, gözyaşlarına boğuldu.

SEVVAL

Şevval'in cenazesi helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı Kırktepe Merkez Camii'ne götürüldü. Acılı aile burada taziyeleri kabul etti. Genç kızın babası Çetin ve ağabeyi Gökhan Yılmaz ile teyzeleri, yakınları ve arkadaşları taziye sırasında tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan ile Şevval Yılmaz'ın okul arkadaşları da katıldı. Yoğun katılım nedeniyle cami bahçesinde adım atacak yer kalmadı. Cenazede, Şevval'in tabutunun üzerinde gelin duvağı örtüldü.

Şevval Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

'HAVASIZLIKTAN ÖLDÜ'

Genç kızın amcası Adem Yılmaz, yeğeninin facia sırasında aldığı darbe sonucu değil havasızlıktan öldüğünü düşündüklerini belirterek, "Evde oturuyordular, ben de orada oturuyorum. Sonra bir haber geldi, bina çöktü diye. Hemen koştuk, annesini 5 saat sonra çıkardılar. Bina caddeye doğru yatınca arkası açıldı, arkadan çıkardılar. Bu ön tarafa düşmüş, annesine 'Deprem oluyor' demiş, annesi 'Hayır' demiş. O arada dairenin çıkışına doğru kaçmış, bina çökünce kirişin altında kalmış. İlk raporlara göre havasızlıktan öldü, muhtemelen öyle. Vücudunda pek bir şey yoktu, Adli Tıp raporu bu şekilde" dedi.

ANNESİNE SÖYLEMEDİLER

Kızıyla birlikte enkaz altında kalan ve molozların içinden yaralı olarak çıkarılan anne Güler Yılmaz'ın Şevval Yılmaz'ın öldüğünden habersiz olduğu öğrenildi.

Ailenin, İstanbul'da bir hastanede yatan anneye acı haberi tedavisi sonrası vereceği belirtildi.

(DHA)

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Kartal çöken bina Şevval Yılmaz

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