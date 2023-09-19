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Kartal'da hastanede korku dolu dakikalar!

19.09.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da korku dolu anlar yaşandı. Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kapalı personel otoparkındaki bir cipte yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal'da hastanede korku dolu dakikalar!

Yangın saat 22.00 sıralarında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kapalı personel otoparkında, park halindeki bir cipte çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hastanenin acil servisinden bulunan vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle hastanenin güvenlik görevilileri yaptı. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Müşahade altında bulunan hastalar ise hastane bahçesinde başka hastaneye sevk edilmek için ambulans bekledi.

(DHA)


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yangın Kartal hastane

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