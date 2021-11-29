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Kartal Sahil Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

29.11.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle Kartal Sahil Yolu sular altında kaldı. Her iki yönde de yol trafiğe kapatılırken, 2 otomobil sahil yolunda mahsur kaldı.

Kartal Sahil Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Şiddetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle Kartal Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Yoğun yağış ve rögarların tıkanması nedeniyle sahil yolu sular altında kaldı.

İŞ MAKİNELERİ DEVREDE

Sahil yolundan geçeni iki otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri yolu her iki yönde de trafiğe kapattı. Bölgeye gelen İSKİ'ye bağlı ekipler, rögarları açma çalışmalarına başlarken, iş makineları suları tahliye etmek için uğraş verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul
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