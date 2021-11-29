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Lodosun bilançosu belli oldu! AFAD'dan son açıklama

29.11.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lodos bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkisi altına aldı. İstanbul'da 4 kişi hayatını kaybederken 38 kişi de yaralandı. İstanbul, Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Bursa'da çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü. Sadece İstanbul'da çağrı merkezine 1517'den fazla ihbar geldi.

Lodosun bilançosu belli oldu! AFAD'dan son açıklama

AFAD, yurdun bazı kesimlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin yeni açıklama yaptı.

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgarın, çeşitli seviyede kazalara neden olduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 1517'e yakın ihbar alındığı bildirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 236 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 38 vatandaşımızın yaralandığı ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır" denildi.

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DİĞER İLLERDE SON DURUM

Açıklamada ayrıca, Bursa'da 38 ağaç devrilmesi, 31 tehlike arz eden parça ihbarı, 21 çatı uçması, 6 tabela uçması ve 2 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 98 olay meydana geldiği, Bolu'da 2 çatı uçması olayı yaşandığı, Tekirdağ'da 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldiği ve Yalova'da 3 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 2 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana geldiği aktarıldı. Bursa, Bolu, Tekirdağ ve Yalova'daki olaylarda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

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Bursa İstanbul Yalova
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