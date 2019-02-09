KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 2 (aktüel görüntü) (tekrar)

Binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yanbıdı
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkazdan yaralı bir kadın çıkartıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayın hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yansıdı
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