HABER

KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 2 (aktüel görüntü) (tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yanbıdı Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yanbıdı

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkazdan yaralı bir kadın çıkartıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayın hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yansıdı

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
(Özel Haber) Bu kedi sabah sporu yapıyor, haber izliyor ve kapı açıyor(Özel Haber) Bu kedi sabah sporu yapıyor, haber izliyor ve kapı açıyor
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! YakalandıYıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar bekleniyor)

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Cinsel istismara uğrayan çocuğun günlüğünde korku dolu satırlar!

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.