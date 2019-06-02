HABER

KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:02 | Son Güncelleme

*Motosikletle gelen kasklı şüpheli kadının silahlı saldırıda bulundu.

*Motosikletle gelen kasklı şüpheli kadının silahlı saldırıda bulundu. O anlar kameraya yansıdı. Olaya ilişkin farklı kamera görüntüsü ortaya çıktı.
*Silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ- Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Olay dün saat 19.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıymet Kökten isimli kadın caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı. Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri Kökten'in ayağına 2 el ateş açtı. Gökten korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökten ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kurşunların kadının ayağını sıyırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırının yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın fırının önünde beklerken, motosikletle2 kişi geliyor. Fırının önünde duran şüpheliler bir süre bekliyor. Motosikletten inen şüphelilerden biri elindeki silahla kadının ayaklarına 2 kez ateş ediyor. Kadın fırına kaçmaya çalışırken, şüpheliler motosiklete hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri saldırıdan sonra olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında A.O.S. (26)ve F.V. (37) isimli 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kadının market önünde beklemesi
-Motosikletli saldırganların caddeye gelmesi
-Saldırganın kadına ateş etmesi
-Kadının fırına kaçması
-Saldırganın motosikletle kaçması
(AKTÜEL)
-Olayın yaşandığı fırın
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Genel ve detay

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştuOrtalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu
Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sürücülere önemli uyarı

Süleyman Soylu'dan önemli uyarı

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Suriyelilerin bayram yolculuğu! 4 yılda tam 400 bin...

İstanbul Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bayram tatilinin ikinci gününde de trafik kazaları can aldı

Ramazan Bayramı tatili yolunda acı kaza bilançosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.