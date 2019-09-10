KARTAL'DAKİ ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI (Ek bilgilerle) 

Çağatay KENARLI-Ramazan EĞRİ- Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'ndaki çocuk mahkemesinde görülen davanın tarafları arasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Saldırganlar kaçmaya çalışırken adliye önünde görevli bir polisin açtığı ateşte saldırganlardan birisi ayağından vurularak yaralı olarak yakalandı. Diğer şüpehli yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Anadolu Adalet Sarayı'ndaki çocuk mahkemesinde görülen bir davanın ardından iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.U. ve C.Y., 45 YB 8362 plakalı motosiklete binerek

adliyenin bulunduğu Mustafa Kemal Caddesi'ne doğru hareket etti. Seyir halindeki motosikletteki iki kişiden arkada oturan B.A, yol kenarında bekleyen dava nedeniyle tartıştıkları C.Y.'ye ateş açtı. C.Y. sol diz kapağından yaralanırken, saldırganlar kaçmaya çalışırken adliye önünde görevli bir polis in açtığı ateşte B.A. ayağından vuruldu. Olay sonrası motosiklet sürücüsü A.U. yaya olarak kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı. Silahla vurulan C.Y., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, silahlı saldırgan B.A. ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü A.U. ise gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yaralı saldırganın görüntüsü

-Olay yerinden detaylar

