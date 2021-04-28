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Kaş alımı nasıl yapılmalı?

Elif Yaman Elif Yaman
28.04.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar için güzel ve bakımlı görünmek çok önemlidir. Son zamanlarda cilt bakımı, saç bakımı gibi genel konuların yanında kaş bakımı da yerini aldı. Kaşlarınızın sürekli değişen modaya ayak uydurması zor olabiliyor ama yüzünüze en çok yakışan kaş şekli sizi her daim güzel gösterecektir. Ancak bu aşamada kaş bakımı ve şekillendirme büyük önem taşıyor.

Yüze ifadeye anlam katan kaşlar özellikle kadınlar için çok önemlidir. Gür ve canlı görünmeleri, saç rengi ile uyumlu olması veya şeklinin modern durması gibi dikkat edilen noktalar vardır. Koranavirüs pandemisinde kuaföre gidemediğiniz durumlarda kaşlarınıza nasıl şekil verebilirsiniz? Şekil verme işleminin püf noktaları nelerdir? Sizin için araştırdık.

Her kadın düzgün formlu kaşlara sahip olmak ister. Bazen sadece fazla kılları almak yeterliyken bazen de her açıdan düzeltme işlemi gerekebilir. Birkaç temel malzeme ile kaşlarınızı istediğiniz forma kavuşturabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

  • Kaş fırçası
  • Cımbız
  • İnce uçlu kaş makası
  • Pamuk

1.ADIM

Kaşlarınızı şekillendirmeye iki kaşın ortasındaki alandan başlayın. Bu bölgede bulunan ince kılları almak, alnınıza ferahlık katacaktır.

2.ADIM

Cımbızı kaşlarınıza dik açıyla tutun ve kılları çıkış yönüne doğru çekin. Ters yönde çekmek o bölgede kıl çıkmamasına veya kıl dönmesi gibi sorunlara sebep olabilir.

3. ADIM

Kopan kılları pamuk yardımıyla temizleyin, böylece daha net bir alanda çalışabilirsiniz.

4.ADIM

Kaşlara kavis verin. Kavis işlemi; gözünüz karşıya baktığında göz bebeğinizin tam ortasına denk gelen yere yapılmalıdır. Çok kavisli bir kaş sizi olduğunuzdan yaşlı ve keskin ifadeli yapabilir.

5.ADIM

Kaşı aşağıya doğru tarayıp üstte bulunan kılları alın. Böylece kaşın doğal formunu bozmadan şekillendirmiş olursunuz.

6. ADIM

Kaşları yukarıya doğru tarayıp, kaşın formuna eşit uzunlukta olmayan kılları biraz kesin. Daha tok bir görüntü elde edebilirsiniz.

7.ADIM

Aynı işlemleri sırasıyla diğer kaşa da uygulayın. İki kaşın da eşit olduğuna emin olun.

KAŞLARIN DAHA GÜZEL GÖRÜNMESİ İÇİN NELER YAPILMALI?

  • Haftada birkaç kez, gece yatmadan kaşlarınıza badem yağı sürmek kaşlarınızı gürleştirecektir.
  • Günlük makyajınızda kaşınızdaki boşlukları, kaşınıza uygun renkteki pomad veya kaş kalemi ile doldurmak kaşın görüntüsünde kusursuzluk izlenimi verecektir.
  • Koyu renk kaşlar kişiyi daha sert bakışlı yapacağından kaş renginizi bir iki ton açtırmak ifadenizi yumuşatacaktır.
  • Sık yapılan hatalardan biri makyajı temizlerken kaşlara özen göstermemektir. Kulak çubuğu yardımıyla kaşlarınızdaki makyajı narince temizlemeniz kıl köklerinizi koruyacaktır.
  • Kendinize ait cımbız ve makas kullanmak kaşınızda oluşabilecek sivilce ve benzer sorunların oluşumunu engelleyecektir.
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