Kaş alımı nasıl yapılmalı?

Yüze ifadeye anlam katan kaşlar özellikle kadınlar için çok önemlidir. Gür ve canlı görünmeleri, saç rengi ile uyumlu olması veya şeklinin modern durması gibi dikkat edilen noktalar vardır. Koranavirüs pandemisinde kuaföre gidemediğiniz durumlarda kaşlarınıza nasıl şekil verebilirsiniz? Şekil verme işleminin püf noktaları nelerdir? Sizin için araştırdık.

Her kadın düzgün formlu kaşlara sahip olmak ister. Bazen sadece fazla kılları almak yeterliyken bazen de her açıdan düzeltme işlemi gerekebilir. Birkaç temel malzeme ile kaşlarınızı istediğiniz forma kavuşturabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Kaş fırçası

Cımbız

İnce uçlu kaş makası

Pamuk

1.ADIM

Kaşlarınızı şekillendirmeye iki kaşın ortasındaki alandan başlayın. Bu bölgede bulunan ince kılları almak, alnınıza ferahlık katacaktır.

2.ADIM

Cımbızı kaşlarınıza dik açıyla tutun ve kılları çıkış yönüne doğru çekin. Ters yönde çekmek o bölgede kıl çıkmamasına veya kıl dönmesi gibi sorunlara sebep olabilir.

3. ADIM

Kopan kılları pamuk yardımıyla temizleyin, böylece daha net bir alanda çalışabilirsiniz.

4.ADIM

Kaşlara kavis verin. Kavis işlemi; gözünüz karşıya baktığında göz bebeğinizin tam ortasına denk gelen yere yapılmalıdır. Çok kavisli bir kaş sizi olduğunuzdan yaşlı ve keskin ifadeli yapabilir.