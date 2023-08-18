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Kasa kasa domatesi çöpe dökmüşlerdi! Harekete geçildi... Ticaret Bakanlığı'ndan ceza

18.08.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, Pendik’te çalışanlarının kasa kasa domatesi çöpe döktüğü markete idari para cezası uyguladı.

Kasa kasa domatesi çöpe dökmüşlerdi! Harekete geçildi... Ticaret Bakanlığı'ndan ceza

İstanbul Pendik Üst Kaynarca’da market çalışanlarının kasa kasa domatesi çöpe döktüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve denetim gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

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Söz konusu markette yapılan denetim ve incelemeler neticesinde, şikayete konu olan “Domates Rio” cinsi ürünün 3 ton olarak alındığı, 882 kilosunun satışa uygun olmadığı için fireye ayrıldığı, fireye ayrılan kısmın çöpe döküldüğü beyan edildi.

İDARİ PARA CEZASI

882 kilo fire ile ilgili belgeler ve fireye ait fotoğraflar Ticaret İl Müdürlüğüne ve Ticaret Bakanlığına ibraz edildi. Yapılan incelemeler esnasında “Domastes Rio“ cinsi ürünün künye bilgisi olmadığı tespit edildi ve idari işlemler için tutanak düzenlendi. Gerçekleştirilen inceleme esnasında, markette bulunan diğer ürünlerde yapılan denetimde ise 20 ürünün Fiyat Etiket Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. (İHA)

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Ticaret Bakanlığı Pendik

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