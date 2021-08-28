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Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı

28.08.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarında, bir kişinin yüklü miktarda sebzeyi kasalardan çöp kamyonuna döktüğü görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, bahse konu olayın geçtiğimiz günlerde Ataşehir ilçesinde hal olarak faaliyet yürüten bir işyerinde meydana geldiği, sebzeleri çöp arabasına döken kişinin iş yeri çalışanı yabancı uyruklu K.J. olduğu tespit edilmiş, işyerinde yapılan kontrolde, sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edilen K.J. ve iş yeri sahibi F.K. isimli kişiler gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

BAKAN MUŞ'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.

Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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