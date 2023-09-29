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Kaşık kaşık tüketiliyor ama kel bırakıyor! Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken uyarı

29.09.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez erkeklere bir uyarıda bulunan Karatay, sıklıkla tüketilen o yemeğin saç dökülmesi ile beraber kel bırakabileceğini dile getirdi.

Kaşık kaşık tüketiliyor ama kel bırakıyor! Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken uyarı

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı uyarılarıyla dikkat çekiyor. Pilav yiyen erkeklere uyarıda bulunan Karatay açıklamasıyla gündem oldu. Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yemeyin önerisiyle çok tartışılmıştı. Karatay'ın hedefinde bu kez pirinç yer aldı.

PİLAV KELLİĞE YOL AÇIYOR

Dikkat çeken uyarılarına bir yenisini daha ekleyen Profesör Doktor Canan Karatay, pilavın kelliğe yol açtığını söyleyerek erkeklere uyardı. Kelliğin insülin eksikliğiyle bağlantılı olduğunu belirten uzman isim, D vitamini ve Omega 3 yetersizliğinin de kelliğe yol açtığını dile getirdi.

canan-karatay

Pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri olduğunu ifade eden Canan Karatay, ''Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir" ifadelerine yer verdi.

pilav

Canan Karatay, saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için ise şu önerilerde bulundu:

''Erkekler bol bol terayağ, zeytinyağı ve omega 3 alsınlar. Bol bol D vitamini takviyesi yapsınlar ve B 12'lerine baksınlar, bütün bunlar birden bire olmaz. Gençlerde daha çabuk olabilir ama sabırla o göbek gittikten sonra saç çıkmaya başlıyor. Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın."

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