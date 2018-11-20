Kaşıkçı cinayeti sonrası, Veliaht Prens'e sırt çeviren onlarca prens, yeni kralı 'belirledi'

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamaması ve burada vahşice öldürüldüğü haberlerinin o zamandan beri uluslararası kamuoyunu meşgul etmesi, bardağı taşıran damla olmuşa benziyor. Reuters'e konuşan saraya yakın üç Suudi kaynağa göre, Suud ailesinin üyeleri, Kral Selman'ın kardeşi ve MbS'nin amcası olan, yaklaşık 40 yıl içişleri bakanlığı görevinde bulunmuş Prens Ahmed'in kral olmasını istiyor.

Reuters'e konuşan kraliyet sarayına yakın kaynaklar, onlarca kuzeni ile prensin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) kral olmasını istemediğini söyledi. İddiaya göre, yeni veliahtın ismi belli, ama kral ölmeden harekete geçilmeyecek.

'KRAL ÖLMEDEN HAREKETE GEÇİLMEYECEK'

Haberde, kraliyet ailesinin Selman hayattayken harekete geçmeyi düşünmediği belirtildi. Ama kralın ölümünden sonra, 76 yaşındaki kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz'in tahta çıkması ihtimali değerlendiriliyor.

'ABD'DEN DESTEK SİNYALİ'

Suudi kaynaklardan biri, Kral Selman'ın hem anne hem baba tarafından hayattaki tek kardeşi olan Prens Ahmed'in, aile üyelerinin, ülkedeki güvenlik teşkilatlarının ve bazı Batılı güçlerin desteğini alacağını öne sürdü.

'REFORMLARA DEVAM VAADİ'

ABD'nin böyle bir değişime destek verebileceği de iddia edildi. Buna göre, üst düzey ABD'li yetkililer, son haftalarda Suudi danışmanlarla yaptıkları görüşmelerde Prens Ahmed'in desteklenebileceği mesajını verdi. Kaynaklar, Prens Ahmed'in MbS tarafından başlatılan sosyal veya ekonomik reformları değiştirmeyeceği ve mevcut askeri anlaşmaları devam ettireceğini vurguladı.

MBS'Yİ VETO EDEN 3 İSİMDEN BİRİYDİ

2.5 aylık yurtdışı ziyaretlerin ardından ekimde Riyad'a dönen, Londra'daki konutu önündeki protestoculara yanıt verirken Suudi liderliğini eleştirdiği öğrenilen Prens Ahmed, geçen yıl veliahtı tayin etmekten sorumlu Sadakat Konseyi'nde MbS'nin taltif edilmesine karşı çıkan üç üyeden biriydi.

