Kasım ayı yağmurla geldi! İstanbul Valiliği'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın dikkatli olun!

Kasım ayının başlamasıyla birlikte Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Özellikle 2 Kasım Perşembe (yarın) yurdun büyük çoğunluğunda sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın özellikle batı kesiminde etkili olacağı öğrenilirken, Marmara ve Ege bölgesindeki vatandaşların su taşkınlarına karşı dikkatli olması istendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK UYARISI

Hava durumuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden de 'Sarı' kodlu uyarı geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada yağışlı havanın yarın kent genelinde etkili olacağı belirtilirken, "Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yapılan son değerlendirmelere göre; 02.11.2023 Perşembe günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."







