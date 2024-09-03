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  4. Kasım Gülpınar'dan istifa sonrası dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek…

Kasım Gülpınar'dan istifa sonrası dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek…

03.09.2024 12:56
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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden eski AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşeceği kaydedildi. Gülpınar’ın AK Parti’ye geçip geçmeyeceği ile ilgili tartışmalarla ilgili soruya verdiği bu yanıt çok konuşulacak. İşte detaylar…

Kasım Gülpınar'dan istifa sonrası dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek…

Yeniden Refah Partisi'nden istifası tartışmalara neden olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan kritik bir görüşme kararı geldi. Gazeteci Altan Sancar'a konuşan Gülpınar, kısa zaman içerisinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geleceğini söyledi. Gülpınar, "Kafamda bir şey var. İki isme de bundan bahsedeceğim, önerilerini alacağım ve nihayetinde bir karar verip yoluma devam edeceğim." dedi.

Altan Sancar Sözcü TV’de katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden istifa eden Kasım Gülpınar'la görüşmesinden notlarını paylaştı.

Sancar, "Muhtemelen ilerleyen zamanlarda Kasım Bey'den biz yine halkla istişare ettik ve AK Parti'ye geçişimizin doğru olacağını düşündük. Çünkü bakın yatırımlar artmaya başladı, ne dediysek yapıyorlar noktasına doğru evrilen bir süreç olabilir." dedi.

Gülpınar'ın Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği'nde encümen üyesi olduğunu hatırlatan Altan Sancar, "Bugün bağımsızsınız ama yarın bir gün AK Parti'ye geçerseniz ne olacak sorusuna Gülpınar şu yanıt verdiğini aktardı:

"ÖNERİLERİNİ ALIP YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"

"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la kısa bir süre içerisinde görüşeceğim. Kafamda bir şey var. İki isme de bundan bahsedeceğim, önerilerini alacağım ve nihayetinde bir karar verip yoluma devam edeceğim.

Kasım Gülpınar, istifasının sonraki süreçte bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la da bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği için."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Şanlıurfa haberler
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