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  4. Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Irak devlet televizyonu İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Suriye'nin başkenti Şam'dan uçakla Irak'ın başkenti Bağdat'taki uluslararası havalimanına gelen İranlı komutan Kasım Süleymani kendisini karşılayan konvoydaki araçla havalimanında ilerlerken, kargo terminali yakınlarındaki 2 araç ABD'nin füze saldırısıyla hedef alınmıştı.

Irak devlet televizyonu insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı anına ilişkin ilk görüntüleri yayınladı.

Terminal yakınlarında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor.

ABD'nin perşembe günü Haşdi Şabi konvoyuna düzenlediği saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Haşdi Şabi’nin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
kasım süleymani İRAN ırak ABD

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