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Kasımpaşaspor tribün lideri, silahlı saldırıda öldürülmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İşte cinayetin nedeni

10.06.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz nisan ayında, motosiklet ve çalıntı araçla gelen kişiler tarafından açılan ateşte öldürülen Ustahüseyin'in 7 yıllık kan davasına kurban gittiği öğrenilirken, olayın arkasında ise çete olduğu belirlendi.

Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin, 16 Nisan Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu'na bağlı Kaptan Paşa Mahallesi'nde, motosiklet ve çalıntı bir araçla adresinin önüne gelen kişiler tarafından silahlı saldırıda öldürülmüştü. Ustahüseyin'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; cinayetle ilgili inceleme başlattı. Korkunç saldırıya ilişkini titiz bir soruşturma yürütülürken, Ustahüseyin cinayetinin bilinmeyen ayrıntılarına ve perde arkasına ulaşıldı.

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"İNTİKAM ALINDI" YAZISI İNCELEMEYE ALINDI

İstanbul Organize Polisi; Ustahüseyin'in göğsünden vurularak öldürülmesi sonrasında bir sosyal medya hesabında paylaşılan Yüksel Ustahüseyin'in fotoğrafının altına yazılan "İntikam alındı" yorumu ve yorumun yapıldığı hesabı incelemeye aldı.

OLAYIN ARKASINDAN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇIKTI

Olayın perde arkasında; liderliğini yurt dışında bulunan ve hakkında Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan firari Barış B.'nin yaptığı suç örgütünün olduğu tespit edildi.

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10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Barış B.'nin "Çete" ve silahlı saldırı suçlarından çok sayıda dosyasının bulunduğu ve Ustahüseyin ile aralarında husumet bulunduğu belirlendi. Olaya 10 kişinin karıştığı saptandı. Olayda silahı ateşleyerek cinayeti işleyen M.B.'nin de arasında bulunduğu 10 kişi Özel Harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.

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SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN ADAMLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlılarının ikamet adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve sekiz mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin; suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ve Ustahüseyin ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Barış B.'nin adamları oldukları iddia edildi. Farklı suçlardan aranması olduğu iddia edilen Barış B.'nin 2018 yılında Gürcistan'a kaçtığı öne sürüldü.

KUMAR VE BAHİS YÜZÜNDEN HUSUMET ÇIKMIŞ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre; Ustahüseyin ve çevresiyle Barış B.'nin lideri olduğu çetenin üyeleri arasında 2015 yılından bu yana "Kumar" ve "Yasa Dışı Bahis" yüzünden bir husumet oluştu.

KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre iki taraf da birbirlerine karşı silahlı eylemlerde bulundu. Yaralama olayları yaşandı. Barış B. ve adamları olayı kan davasına dönüştürdü. Husumet büyüyüp cinayete vardı. Aralık 2020'de iki taraf arasında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde yaşandığı iddia edilen silahlı kavgada; kurşunların yolda yürüyen Yusuf Tevfik S.'ye (16) isabet ettiği ve Yusuf Tevfik S.'nin ilgisi olmadığı olayda öldüğü belirtildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet silahlı saldırı
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