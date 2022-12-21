Kasiyere "Burada alkol satılıyor, saçını niye gösteriyorsun" demişti! Sosyal medyayı sallayan market görüntüleri sonrası Faslı adam gözaltına alındı

Markette kasiyeri başının açık olması ve alkollü ürünlerin satıldığı bir yerde çalışması hakkında sarf ettiği söylemlerle sosyal medyanın tepkisini toplayan, Faslı olduğunu söyleyen M. E. A.'nın halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürüldü. Görüntüler gündem olurken M. E. A. oturduğu adreste gözaltına alındı.

"SEN NİYE SAÇINI GÖSTERİYORSUN?"

Esenyurt'taki bir markette çekilen görüntülerde M. E. A'nın kasiyere "Alkol satıyorlar, sigara satıyorlar. İslam'da böyle şeyler olmaz yani" dediği, devamında da "Normalde saçını göstermeye gerek yok. Günah şu şekil abla. Sen niye gösteriyorsun? Gerek yok zaten" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Bu sırada videoyu çeken kişi araya girip nereli olduğunu soruyor ve "Burası Türkiye Cumhuriyeti, farkında mısınız?" diyor.

"Biliyorum nerede olduğumu" diyen M. E. A., Faslı olduğunu belirtirken "Allah'a şükür İslam var burada, değil mi?" yanıtını veriyor.

"SEN ŞU AN BENİM İÇİN TEHLİKESİN"

Videoyu çeken kişi M. E. A.'ya "Biz burada demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kimin nerede çalıştığı, nerede ne yaptığı seni ilgilendirmiyor. Bu kadın burada çalışmak istiyorsa çalışabilir" ifadeleriyle çıkışıyor.

M. E. A. "Ben cennet istiyorum sana derken" videoyu çeken kişi "Sen şu an benim için tehlikesin" ifadesini kullanıyor.

Bu sırada araya marketteki bir kişinin daha girip "Dışarı çıkar mısın?" dediği duyuluyor. Videoyu çeken kişi ise "Benim burada olmamdan rahatsız oluyorsan Fas'a gidersin, Fas'ta yaşarsın, duydun mu?" diyor.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

AA'ya göre; sosyal medya platformlarında, Akevler ve Cumhuriyet mahallelerindeki marketlerde bir kişinin alkollü ürünlerin satışına tepki gösterdiğine yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(AA)

