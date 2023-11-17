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Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı! Gazze'deki İsrail askerleri böyle vuruldu

17.11.2023 23:11 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Kara harekatıyla Gazze'ye giren İsrail ordu güçleri ise Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askerleriyle karadan çatıştığı görüntüleri yayınladı. Görüntülerde bölgedeki sıcak çatışmaların şiddeti de gözler önüne serildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında bölgedeki kriz giderek derinleşiyor. İsrail Gazze'deki hastane ve sivil yerleşim birimlerini de vurmaya devam ediyor. Tank birliklerinin girdiği Gazze Şeridi'nde şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askerleriyle karadan çatıştığı görüntüleri yayınladı.

Ekran görüntüsü 2023-11-17 230138Görüntülerde Kassam Tugayları'nın meskun mahal operasyonu yapan İsrail güçlerini roket atarlarla vurma anları yer aldı.

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ESİRLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, esirlerin Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunduğuna dair "güçlü emarelere" sahip olduklarını söylemesine karşılık Telegram platformundan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun hastanelerde Siyonist esirlerin bulunduğu yalanına yanıtımız: Onların bir kısmını sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle tedavi etmek ve canlarını korumak amacıyla bakım merkezlerine naklettik." ifadelerine yer verildi.

İsrailli esir Aryeh Zalman Zdmanovich'in yakın zamanda yoğun bakıma alındığı, iyileştikten sonra getirildiği yere geri gönderildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu İsraillinin, bulunduğu yerin çevresine defalarca düzenlenen bombalamalar sonucu panikatak geçirerek hayatını kaybettiği ve bunu belgeleyen materyallerin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 binden fazla kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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İsrail Hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları
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