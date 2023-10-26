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Kassam Tugayları 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurdu, İsrail ardından açıkladı: Shadi Barud öldürüldü

26.10.2023 18:14 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Filistin arasındaki çatışmasında 20. güne girildi. Çatışmalar devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki rehineler ile ilgili açıklama yaptı. Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın İstihbarat Başkan Yardımcısı Shadi Barud’un öldürüldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurdu, İsrail ardından açıkladı: Shadi Barud öldürüldü

Dünya Gazze ve Filistin arasında yaşanan gerilimi konuşuyor. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyorken Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki rehineler ile ilgili açıklama yaptı. Kassam Tugayları, İsrail’in Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 50 rehinenin öldüğünü açıkladı.

EN AZ 224 REHİNE TUTULDU!

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi’nde en az 224 rehinenin tutulduğu bildirilmişti.

İsrail tarafından dün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana bu yana 40 ülkeden 259 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin kayıp olduğu belirtilmiş, 25 farklı ülkeden en az 135 kişinin rehin tutulduğu aktarılmıştı.

HAMAS İSHİHBARATINI SARSAN ÖLÜM

İsrail, Gazze Şeridi’ni 20 gündür vurmaya devam ediyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın İstihbarat Başkan Yardımcısı Shadi Barud’un öldürüldüğünü duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze

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