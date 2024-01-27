Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü hakkında karar!

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-Taşköprü Karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Devrilerek durabilen otobüste bulunan 33 yolcu yaralanırken, 6 yolcu da hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bulunan otobüsün şoförü Orhan Çelik, Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen Orhan Çelik, tutuklandı.
(İHA)