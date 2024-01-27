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  4. Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü hakkında karar!

Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü hakkında karar!

27.01.2024 00:52 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs sürücüsü tutuklandı.

Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü hakkında karar!

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-Taşköprü Karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI!

Devrilerek durabilen otobüste bulunan 33 yolcu yaralanırken, 6 yolcu da hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bulunan otobüsün şoförü Orhan Çelik, Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen Orhan Çelik, tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu otobüs kazası
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