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Kastamonu'da sel! Dereler taştı, binalar su altında kaldı

10.07.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da şiddetli yağış sele yol açtı. Cide'de Çandır Deresi ve Irmak Çayı'nda aşırı yağış nedeniyle taşkın meydana geldi. İlçe merkezinde 100'den fazla binayı su bastı. Kastamonu Valisi Avni Çakır "Birkaç gün suyla alakalı sıkıntı olabilir." dedi.

Kastamonu'da sel! Dereler taştı, binalar su altında kaldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Sahil şeridinde yer alan Memiş Mahallesi ile Irmak, Kumluca ve Gebeş köylerinde su baskınları meydana geldi. Tarım alanları selden zarar görürken, ilçe merkezinde 100'den fazla binayı su bastı. Sondaj kuyularından sel sularının karışması nedeniyle çamurlu su akmaya başladı.

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DERELER TAŞTI

Çandır Deresi ve Irmak Çayı'nda aşırı yağış nedeniyle taşkın meydana geldi. Cide-Bartın kara yolu, taşkın sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Cide ve Kastamonu belediye ekiplerinin çalışmasıyla yol, ulaşıma açıldı. Sahil şeridinde ise sel sularının getirdiği ağaç ve çöp nedeniyle kirlilik meydana geldi.

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"BİRKAÇ GÜN SU SIKINTISI OLABİLİR"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçede incelemelerde bulundu. Çakır, "Allah'a çok şükür ki; herhangi bir can kaybımız yok. Şu an Cide'de dere taşması nedeniyle evleri, bahçeleri zarar gören vatandaşlarımız oldu. Zarar tespit çalışmalarına ekiplerimiz başladı. Köylerimizde yağışa bağlı toprak kaymaları mevcut. Onunla alakalı da tüm ekiplerimizi sevk ettik. Şehir merkezindeki en önemli sorunumuz; içme suyunun bulunduğu 2 tane depo, yoğun çamur basıncına maruz kaldı. Su seviyesi çekilmesi ile hemen süratli bir şekilde çalışmalar başlayacak. Birkaç gün suyla alakalı sıkıntı olabilir. Bunu 2-3 gün içerisinde çözeceğimizi ümit ediyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından da hem su tankerlerimizi bölgeye sevk ettik hem de hazır su anlamında da gerekli girişimlerimizi başlattık" dedi.

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Kaynak: DHA

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sel Kastamonu

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