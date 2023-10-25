Kastamonu'da yangın felaketi! Çok sayıda ev küle döndü

Başka evlere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla müdahale etti. Yangından ilk belirlemelere göre 43 ev etkilendi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kastamonu'nun Tosya Yağcılar köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Başka evlere de sıçrayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle de havadan müdahale edilen yangından ilk belirlemelere göre 43 ev etkilendi.

Evlerin birbirine yakın olmasından dolayı ekipler yangını kontrol altına almakta güçlük çekti.

Yangına müdahale çalışmaları itfaiye ekiplerinin yanı sıra civar il ve ilçelerden getirilen iş makineleriyle sağlandı.

Evlerde büyük hasara neden olan yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.

Yağcılar köyünde çıkan ve ilk belirlemelere göre 43 evin etkilendiği yangın kontrol altına alındı.

"20 İLA 30 ARASINDA EVİMİZ KULLANILAMAZ HALDE"

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AA muhabirine, saat 15.30 sıralarında yangın ihbarı aldıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin süratle yangına müdahale ettiğini anlatan Kavaklıgil, yangınla mücadeleye Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Çorum ve Çankırı'dan itfaiye ekiplerinin destek verdiğini kaydetti.

Yangının devam etmesi nedeniyle henüz yanan ev sayısını netleştiremediklerini dile getiren Kavaklıgil, "20 ile 30 arasında evimiz maalesef kullanılamaz hale geldi. İnsani anlamda can kaybı tespiti gerçekleşmedi ama maalesef hayvan teleflerinin olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğünden havadan müdahale için destek talep ettiklerini aktaran Kavaklıgil, "Tek temennimiz can kaybının olmaması. Tosya'da en büyük afetlerden birini yaşıyoruz. Daha fazla eve sıçramaması için orman ve belediye teşkilatlarımız cansiparane müdahale ediyor. Rabb'im daha beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Osman Namlı da yangının nereden çıktığının henüz tespit edilemediğini söyledi.

Namlı, yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını, ilk tespitlere göre 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti. (AA)







